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24 Канал Новости Украины хронологія 1172 дня війни
10 мая, 06:19
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Визит европейских лидеров в Украину: хронология 1172 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1172 сутки. Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения и попытки оккупировать как можно больше наших территорий.

О главных новостях 10 мая, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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05:20, 10 мая

ЕС поддержал 30-дневное перемирие

В Европейском Союзе поддержали идею о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Призвали Москву полностью прекратить огонь минимум на месяц.

03:06, 10 мая

В Киев направляются европейские лидеры

О своем визите в столицу Украины сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с ним в Киев направляются Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск.

01:46, 10 мая

МИД вызвал послов стран, которые были представлены на параде в Москве

9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш.

00:51, 10 мая

Воздушное пространство над Капустиным Яром закроют

Российский NOTAM-центр сообщил о временном закрытии воздушного пространства над территорией, где расположен Капустин Яр.

Именно с этого полигона россияне пускали по Украине ракету "Орешник".