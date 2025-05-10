Визит европейских лидеров в Украину: хронология 1172 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1172 сутки. Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения и попытки оккупировать как можно больше наших территорий.

О главных новостях 10 мая, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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