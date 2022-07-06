HIMARS достают, – военный эксперт о проблемах войск россии с логистикой

Последние 2 недели отметились немалыми успехами ВСУ в борьбе с российскими оккупантами. Довольно интенсивными стали удары по вражеским складам снабжения, складам с боеприпасами.

Оружие работает, нужно еще больше

Кроме того, участились удары по командным пунктам и центрам противника, что тоже очень важно. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, сейчас фактически наносятся удары по тыловому обеспечению врага. Это движение в правильном направлении, потому что у России появляется все больше проблем и серьезных вызовов с логистикой. Они не в состоянии их решить, как бы ни старались.

Мусиенко объяснил, что россияне пытались укрепиться логистически именно за счет временно оккупированных территорий. Они разместили немало складов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, а именно в Мелитополе и Бердянске. Однако это их спасает.

Мы видим, что и HIMARS, и другие системы, которые у нас есть, получают и наносят очень серьезный ущерб,

– констатирует военный эксперт.

Доказательством этого является то, что в последнее время медиа пестрят сообщениями и информацией о том, как применяются HIMARS и другие виды вооружения. Мусиенко заверил, что украинские военные очень довольны именно таким арсеналом, а потому хотелось бы получать еще больше этого оружия.

"Эти удары по составам, по логистическому обеспечению наглядно демонстрируют всем, насколько это важное оружие и как оно нужно нашим защитникам. Чем больше его будет, тем больше у нас будет таких возможностей", – подытожил он.

Последние успехи ВСУ: кратко

Украинские операторы ССО совместно с подразделением артиллеристов уничтожили несколько единиц вражеских реактивных систем залпового огня "Ураган". Оккупанты считали, что завезли свои РСЗО в удобное место, откуда они готовились обстреливать позиции украинских подразделений и мирные города. Но ВСУ опередили их.

Вчера, 5 июля, украинское ПВО уничтожило 9 ракет, которые враг выпустил на территорию Украины. Кроме того, наша ударная авиация уничтожила 2 полевых склада боеприпасов, 2 взводных опорных пункта, до 20 единиц техники и живую силу врага.

Всего за последние сутки украинские защитники ликвидировали еще около 150 оккупантов. Следовательно, общие потери живой силы врага с начала полномасштабной войны составляют 36 500 военных.

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