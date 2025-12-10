Силы обороны отбили российский механизированный штурм Покровска и показали видео
- Силы обороны Украины отбили механизированный штурм Покровска, который осуществили российские войска, используя бронированную, автомобильную и мототехнику.
- Отмечено участие 68-й отдельной егерской бригады и артиллерии в уничтожении техники и личного состава противника, в частности подразделений 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.
Оккупанты начали атаку на Покровск с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия. Впрочем, ВСУ отбили механизированный штурм города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как ВСУ отбили штурм Покровска?
Военные рассказали, что оккупанты начали активные действия с самого утра, пытаясь использовать неблагоприятные погодные условия. Для штурма россияне привлекли бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться с южного направления в северную часть города.
В то же время подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, ожидая штурмовые действия противника, организованно начали отражать атаку.
Силы обороны остановили штурм врага: смотрите видео 7 корпуса ДШВ
68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую “коробку” россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражения по технике и личному составу противника,
– рассказали защитники.
По предварительной информации, в штурме привлечены подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.
"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", – объяснили воины.
Последние новости об обороне Покровска: что известно?
По данным Генштаба ВСУ, российские войска совершили 177 попыток прорвать оборону Украины за сутки 9 декабря, включая 50 авиаударов и 3 775 обстрелов, но количество штурмов снизилось.
Силы обороны Украины успешно отбили атаки на разных направлениях, включая Северо-Слобожанский, Лиманский и Покровский.
В то же время в Институте изучения войны сообщили о незначительном продвижении российских войск на Покровском и Лиманском направлениях, но без значительных успехов.