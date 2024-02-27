Цели понятны: в Сухопутных войсках раскрыли планы россиян на Востоке
Российские захватчики несколько продвинулись на Восточном направлении. Однако Силы обороны понимают цели врага на этом участке фронта.
В частности, оперативные цели оккупантов – выход на линию Покровск – Курахово – Угледар. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что таким образом враг планирует застолбить за собой южную часть Донецкой области.
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Что задумали россияне на Востоке
"А второе направление, которое тоже уже вполне понятно и взаимосвязано – это полностью Восточное направление – занятие Донецкой области по линии Краматорск – Славянск – Дружковка. С выходом российских войск на Бахмут – Часов Яр. Это понятно, это очевидные вещи", – сообщил Тимочко.
Россияне сейчас хотят выйти на линию Покровск – Курахово – Угледар / Скриншот с карты DeepState
В районе Авдеевки ударная волна россиян работала очень мощно, чтобы глубже зайти на наши позиции. Враг надеялся на то, что у нас будет неорганизованный выход из Авдеевки.
Россияне оккупировали Ласточкино. Успех вражеского войска здесь связан с тем, что поселок граничит с Авдеевским коксохимом, где россияне также пытались перехватить инициативу и атаковать.
Что происходит на фронте: последние новости
- Силы обороны отошли от Ласточкино, что в Донецкой области. В ОСУВ "Таврия" сообщили, что защитники совершили отход от поселка, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника на этом направлении.
- В ВСУ назвали приоритетные направления, где оккупанты усилили группировку. Речь идет о Часовом Яре, направление Лысовка – Андреевка и Ивановское Донецкой области.
- Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил потери нашего государства в войне. По его словам, на фронте погибла 31 тысяча украинских военных. В то же время потери россиян в живой силе составляют 180 тысяч убитыми.