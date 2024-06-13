Возможно ли наступление России на Сумщине: хронология 841 дня войны

В Украине 841 сутки полномасштабной войны. Российские захватчики пытаются наступать и продолжают террор мирного населения. Однако Силы обороны дают агрессору мощный отпор.

О главных новостях 13 июня, ситуации на поле боя и не только, новых военных преступлениях оккупантов, успехах украинских защитников и защитниц – в материале 24 Канала.

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