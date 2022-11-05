Если бы Украина сдалась через неделю, война бы уже шла на улицах Праги

Ко мне обратились чешские журналисты с просьбой прокомментировать изображение Путина в мешке для трупов, размещенном на стене чешского МВД.

Мораль и Путин несовместимы

Вопрос состоял в том, где граница между тем, что уместно, и тем, что не уместно, в контексте морали во время войны. Потому что в Чехии мысли разделились.

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Я сначала отказал в комментарии, потому что чехам, которые в принципе задаются подобным вопросом из-за этого изображения, мой ответ категорически не понравился бы. Но все же решил прислать развернутый ответ им, а также поделиться им с вами.

Использование любых изображений Путина находится за пределами мнимой или имеющейся шкалы нравственных ценностей. Он – не совсем человек. Психопатия – это клиническое явление, суть которого сводится к отсутствию эмпатии к другим людям. Психопат, достигший абсолютной власти, превращается в функцию, биологический механизм достижения цели.

Этот механизм учится мимике, тону, общему поведению, чтобы походить на других людей.

Изучает их мотивации, эмоции и переживания, чтобы уметь ими манипулировать. Такой психопат, в большинстве случаев, очень эффективен в достижении цели, так как у него отсутствуют моральные принципы. Умение манипулировать другими оттачивается до мастерства, потому что это его единственный инструмент выживания. История знала многие примеры подобных правителей. Самым известным был Гитлер, сейчас – Путин.

Убийца-фанатик

Вы размышляете над тем, аморален ли плакат с мешком для трупа, а он не задумываясь отдает приказ сжечь живьем украинских пленных в Еленовке. Не потому что он садист, просто это целесообразно в его парадигме мира. Он же их лично не сжигает, просто дает приказ. Или стереть с лица Земли Мариуполь. Да, погибли 50 – 60 тысяч человек; да, был поврежден миф, что он защищает русскоязычных (Мариуполь на 90% был русскоязычным городом), но подобные "неудобства" – ничто для достижения его цели.

Он охотно сжег бы в ядерном аду Киев или Варшаву, или Прагу, потому что для него – это просто инструмент для достижения цели. Гитлер строил рейх, Путин хочет войти в историю как тот, кто восстановит российскую империю. Для современного европейца это – примитивная цель, но для россиянина – это величественная мечта. Именно поэтому он легко манипулирует своим народом – они разделяют его цели, большинство россиян тоже к ней стремятся. Просто большинство из них все же не смогут взять и убить ребенка, это действо должно быть легитимизировано приказом. И Путин такой приказ дает. Именно поэтому он – идеальный правитель с точки зрения россиянина.

История с этим плакатом не имеет ничего общего с пределом морали. Настоящий предел наступает тогда, когда ты можешь делать все, что угодно, утешать любые свои страсти. Ибо у тебя есть оружие и никого рядом, кто мог бы тебя остановить. Только ты сам и твои нравственные ценности. А плакат…

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Война на выживание

Вы не совсем понимаете, с чем украинцы сейчас имеют дело. Он хочет нас уничтожить просто потому, что мы с ним не согласны. Мы сопротивляемся. Если бы у него была возможность, он уничтожил бы всех нас. Мужчин, детей, женщин. Ведь мы не даем достичь цели. Наша война – это война на выживание. Этого не понимают те, кто призывает нас остановиться воевать. Если мы остановимся, у каждого из нас, учитывая детей, будет только две возможности: быть мертвыми или быть рабами.

Те, кто станет рабами, будут потом воевать уже за Путина в другой войне. Например, с Молдовой или Литвой? или Польшей. Ведь это все, учитывая страны бывшего Варшавского договора, с его точки зрения, – российская империя. Я уверен, что если бы мы сдались за неделю, как он ожидал, через определенный промежуток времени война бы уже шла, в том числе, на улицах Праги.

Поэтому честно – дискуссия о нравственности или безнравственности картины, где Путин изображен в мешке для трупов, мне (и не только мне) кажется пустой. Ни о чем. Большинство украинцев, особенно потерявших свою родню, его бы просто убили. Это – как отключить смертельно опасный механизм, угрожающий существованию твоего народа, семьи, общества, культуры. Это важно. Выключить биологический смертельно опасный механизм, который носит фамилию Путин и чем-то похож на человека.

А как его при этом рисуют – это уже на усмотрение художников, они – творческие люди, они остро испытывают текущую эмоцию человечества. Пусть рисуют, будет историческим наследием, чтобы передать эту эмоцию нашим потомкам.

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