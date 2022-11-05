Мораль і Путін несумісні
Питання полягало у тому, де межа між тим, що доречно, і тим, що не доречно в контексті моралі під час війни. Тому що в самій Чехії думки розділились.
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Я спочатку відмовив у коментарі, тому що чехам, які в принципі задаються подібним питанням через це зображення, моя відповідь категорично не сподобалася б. Але все ж таки вирішив надіслати розгорнуту відповідь їм, і також поділитися нею із вами.
Цей механізм вчиться міміці, тону, загальній поведінці, щоб бути схожим на інших людей. Вивчає їх мотивації, емоції та переживання, щоб вміти ними маніпулювати. Такий психопат, в більшості випадків, є дуже ефективним в досягненні мети, позаяк в нього відсутні моральні принципи. Вміння маніпулювати іншими відточується до майстерності, бо це – його єдиний інструмент виживання. Історія знала багато прикладів подібних правителів. Найвідомішим був Гітлер, зараз – Путін.
Вбивця-фанатик
Ви міркуєте над тим, чи є аморальним плакат з мішком для трупа, а він не задумуючись віддає наказ спалити заживо українських полонених в Оленівці. Не тому що він – садист, просто це доцільно в його парадигмі світу. Він же їх особисто не спалює, просто віддає наказ. Або стерти з лиця Землі Маріуполь. Так, загинуло 50 – 60 тисяч людей; так, був пошкоджений міф, що він захищає російськомовних (Маріуполь на 90% був російськомовним містом), але подібні "прикрощі" – ніщо для досягнення його мети.
Він би залюбки спалив в ядерному пеклі Київ чи Варшаву, чи Прагу, бо для нього – це просто інструмент для досягнення мети. Гітлер будував рейх, Путін хоче увійти в історію як той, хто відновить російську імперію. Для сучасного європейця – це примітивна мета, але для росіянина – це велична мрія. Саме тому він легко маніпулює своїм народом – вони розділяють його мету, більшість росіян також до неї прагнуть. Просто більшість з них все ж таки не зможуть отак взяти й вбити дитину, це дійство має бути легітимізовано наказом. І Путін такий наказ дає. Саме тому він – ідеальний правитель з погляду росіянина.
Історія з цим плакатом не має нічого спільного з межею моралі. Справжня межа настає тоді, коли ти можеш робити все що завгодно, втішати будь-які свої пристрасті. Бо в тебе є зброя і нікого поряд, хто міг би тебе зупинити. Тільки ти сам і твої моральні цінності. А плакат…
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Війна на виживання
Ті, хто стануть рабами, будуть потім воювати вже за Путіна в іншій війні. Наприклад, з Молдовою або Литвою, або Польщею. Бо це все, враховуючи країни колишнього Варшавського договору, з його погляду, – російська імперія. Я певен, що якби ми здалися за тиждень, як він очікував, через певний проміжок часу війна б вже точилася, в тому числі, на вулицях Праги.
Тому чесно – дискусія про моральність чи аморальність картини, де Путін зображений в мішку для трупів, мені (і не тільки мені) здається порожньою. Ні про що. Більшість українців, особливо тих, хто втратив свою рідню, його б просто вбили. Це – як вимкнути смертельно небезпечний механізм, що загрожує існуванню твого народу, сім’ї, суспільства, культури. Це важливо. Вимкнути біологічний смертельно небезпечний механізм, який носить прізвище Путін і чимось схожий на людину.
А як його при цьому малюють – це вже на розсуд художників, вони – люди творчі, вони гостро відчувають поточну емоцію людства. Хай малюють, буде історичною спадщиною, щоб передати цю емоцію нашим нащадкам.
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