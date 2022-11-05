Мораль і Путін несумісні

Питання полягало у тому, де межа між тим, що доречно, і тим, що не доречно в контексті моралі під час війни. Тому що в самій Чехії думки розділились.

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Я спочатку відмовив у коментарі, тому що чехам, які в принципі задаються подібним питанням через це зображення, моя відповідь категорично не сподобалася б. Але все ж таки вирішив надіслати розгорнуту відповідь їм, і також поділитися нею із вами.

Використання будь-яких зображень Путіна перебуває поза межею уявної чи наявної шкали моральних цінностей. Він – не зовсім людина. Психопатія – це клінічне явище, суть якого зводиться до відсутності емпатії до інших людей. Психопат, який досяг абсолютної влади, перетворюється на функцію, біологічний механізм із досягнення мети.

Цей механізм вчиться міміці, тону, загальній поведінці, щоб бути схожим на інших людей. Вивчає їх мотивації, емоції та переживання, щоб вміти ними маніпулювати. Такий психопат, в більшості випадків, є дуже ефективним в досягненні мети, позаяк в нього відсутні моральні принципи. Вміння маніпулювати іншими відточується до майстерності, бо це – його єдиний інструмент виживання. Історія знала багато прикладів подібних правителів. Найвідомішим був Гітлер, зараз – Путін.

Вбивця-фанатик

Ви міркуєте над тим, чи є аморальним плакат з мішком для трупа, а він не задумуючись віддає наказ спалити заживо українських полонених в Оленівці. Не тому що він – садист, просто це доцільно в його парадигмі світу. Він же їх особисто не спалює, просто віддає наказ. Або стерти з лиця Землі Маріуполь. Так, загинуло 50 – 60 тисяч людей; так, був пошкоджений міф, що він захищає російськомовних (Маріуполь на 90% був російськомовним містом), але подібні "прикрощі" – ніщо для досягнення його мети.

Він би залюбки спалив в ядерному пеклі Київ чи Варшаву, чи Прагу, бо для нього – це просто інструмент для досягнення мети. Гітлер будував рейх, Путін хоче увійти в історію як той, хто відновить російську імперію. Для сучасного європейця – це примітивна мета, але для росіянина – це велична мрія. Саме тому він легко маніпулює своїм народом – вони розділяють його мету, більшість росіян також до неї прагнуть. Просто більшість з них все ж таки не зможуть отак взяти й вбити дитину, це дійство має бути легітимізовано наказом. І Путін такий наказ дає. Саме тому він – ідеальний правитель з погляду росіянина.

Історія з цим плакатом не має нічого спільного з межею моралі. Справжня межа настає тоді, коли ти можеш робити все що завгодно, втішати будь-які свої пристрасті. Бо в тебе є зброя і нікого поряд, хто міг би тебе зупинити. Тільки ти сам і твої моральні цінності. А плакат…

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Війна на виживання

Ви не зовсім розумієте, з чим українці зараз мають справу. Він хоче нас знищити просто тому, що ми з ним не згодні. Ми чинимо супротив. Якби в нього була змога, він би знищив всіх нас. Чоловіків, дітей, жінок. Бо ми не даємо досягнути мети. Наша війна – це війна на виживання. Цього не розуміють ті хто, закликає нас зупинитися воювати. Якщо ми зупинимось, у кожного з нас, враховуючи дітей, буде лише дві можливості: або бути мертвими, або бути рабами.

Ті, хто стануть рабами, будуть потім воювати вже за Путіна в іншій війні. Наприклад, з Молдовою або Литвою, або Польщею. Бо це все, враховуючи країни колишнього Варшавського договору, з його погляду, – російська імперія. Я певен, що якби ми здалися за тиждень, як він очікував, через певний проміжок часу війна б вже точилася, в тому числі, на вулицях Праги.

Тому чесно – дискусія про моральність чи аморальність картини, де Путін зображений в мішку для трупів, мені (і не тільки мені) здається порожньою. Ні про що. Більшість українців, особливо тих, хто втратив свою рідню, його б просто вбили. Це – як вимкнути смертельно небезпечний механізм, що загрожує існуванню твого народу, сім’ї, суспільства, культури. Це важливо. Вимкнути біологічний смертельно небезпечний механізм, який носить прізвище Путін і чимось схожий на людину.

А як його при цьому малюють – це вже на розсуд художників, вони – люди творчі, вони гостро відчувають поточну емоцію людства. Хай малюють, буде історичною спадщиною, щоб передати цю емоцію нашим нащадкам.

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