Более двух тяжелых лет полномасштабной войны были полны больших потерь и страданий. Президента Зеленского спросили, были ли моменты, когда он терял веру в победу.

Глава государства однозначно заявил, что надежду во что бы то ни стало терять нельзя. В противном случае можно потерять все.

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Без надежды не обойтись

Зеленский отметил, что уныние может привести к гибели государства и безопасного будущего для детей Украины.

Я говорю Вам, как отец, я потеряю все. Какой пример мы покажем нашим детям, если опустим руки – и они потеряют свое будущее в независимой Украине,

– сказал президент.

Политик напомнил, что под угрозой не только существование нашей страны как независимого государства. Существует риск исчезновения украинской нации как таковой.

Зеленский отметил, что Украина уже прошла через много испытаний. Он добавил, что сложные и жестокие моменты были также и в истории США. Президент привел в пример период Франклина, когда американцы боролись за свою независимость. Глава государства говорит, что и тогда было много скепсиса, однако существовал кулак людей, которые не сдавались. И именно благодаря этому мир сейчас имеет такую большую демократию как Соединенные Штаты Америки.

"Мы не имеем права сдаваться", – подытожил Зеленский.

Украина должна выстоять

В этом же интервью президент рассказал, что Украина готовится отражать российское наступление. Для того, чтобы иметь успех, ей нужно оружие союзников.

Уже летом, в июне, Россия планирует начать масштабную контрнаступательную операцию. До этого оккупанты хотят захватить Часов Яр, что облегчит им продвижение по Донецкой области.

Зеленский выразил надежду, что вооружение от США поступит вовремя, и защитники смогут отстоять город, а затем и разбить планы врага на лето.

Напомним, что 20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект, который предусматривает финансирование военной помощи Украине. Уже 23 апреля документ рассмотрят в Сенате, а тогда отправят на подпись Джо Байдену.

В США заявили, что оружие Украине предоставят немедленно, как только Конгресс проголосует за законопроект.