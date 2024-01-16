Почему Путин смог зайти в несколько городов и сел Украины: Зеленский указал на важный момент

Владимир Зеленский назвал причину, по которой войску российского президента Владимира Путина удалось зайти в несколько городов и сел нашего государства. Глава государства подчеркнул, что дело не в самой армии страны-агрессора.

Ведь в большинстве своем воины российского президента заходили уже в полностью уничтоженные населенные пункты. Об этом президент Украины рассказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, как Путин смог зайти в несколько городов и сел в Украине

Глава государства отметил, что совершенно открыто объяснил нашим партнерам, как российская армия смогла зайти в несколько городов и сел нашего государства с момента начала активных боевых действий против украинцев.

Путин смог зайти только в те села, где он убил людей или где не было людей и они бежали из-за этой войны.

– объяснил Зеленский.

Украинский глава также подчеркнул, что если в городах, которые собирались оккупировать россияне, было много людей, эти граждане были готовы защищать свою землю и делали это.

Напоследок Зеленский призвал партнеров укрепить экономику нашего государства, пострадавшую в результате российской агрессии. Ведь укрепив нашу экономику, наше государство в ответ укрепит безопасность всего европейского континента.

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