Почему Путин смог зайти в несколько городов и сел Украины: Зеленский указал на важный момент
Владимир Зеленский назвал причину, по которой войску российского президента Владимира Путина удалось зайти в несколько городов и сел нашего государства. Глава государства подчеркнул, что дело не в самой армии страны-агрессора.
Ведь в большинстве своем воины российского президента заходили уже в полностью уничтоженные населенные пункты. Об этом президент Украины рассказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает 24 Канал.
К теме Зеленский выступает в Давосе: главное из речи
Зеленский сказал, как Путин смог зайти в несколько городов и сел в Украине
Глава государства отметил, что совершенно открыто объяснил нашим партнерам, как российская армия смогла зайти в несколько городов и сел нашего государства с момента начала активных боевых действий против украинцев.
Путин смог зайти только в те села, где он убил людей или где не было людей и они бежали из-за этой войны.
– объяснил Зеленский.
Украинский глава также подчеркнул, что если в городах, которые собирались оккупировать россияне, было много людей, эти граждане были готовы защищать свою землю и делали это.
Напоследок Зеленский призвал партнеров укрепить экономику нашего государства, пострадавшую в результате российской агрессии. Ведь укрепив нашу экономику, наше государство в ответ укрепит безопасность всего европейского континента.
Президент Украины выступил в Давосе: ключевые тезисы
- Владимир Зеленский во время выступления в Давосе также рассказал, что мир должен понять, что замороженный конфликт не может быть концом войны. Ведь такой конфликт может вспыхнуть с определенным временем снова.
- Президент Украины также призвал западных партнеров укреплять защиту нашего неба. Он также подчеркнул, что наше государство доказало, что способно сбивать ценные российские самолеты, такие как А-50 и Ил-22.
- Зеленский также указал на слабость Запада в отношении санкций по атомной промышленности России. Он подчеркнул, что сейчас Путин является единственным террористом в мире, захватившим АЭС в заложники, поэтому Зеленский сказал, что для всех, кто занимается соблюдением санкций на 100%, приближение мира станет наградой.