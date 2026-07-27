Возможно ли заключить мирное соглашение с Путиным: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну. Глава Кремля готовит новую волну мобилизации в России после выборов, запланированных на 21 сентября.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News.

Что сказал Зеленский о неготовности Путина заканчивать войну?

По словам главы государства, Украина за годы полномасштабной войны стала сильнее благодаря развитию собственного производства дронов, ракет и новейших технологий, однако этого пока недостаточно, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию.

Путин не готов кончать эту войну. Я получил информацию от разведки – он готовит новую волну мобилизации. Он хочет это сделать после выборов 21 сентября. Но не будет этого открыто, потому что боится своего общества. Он сделает это в первые дни октября, если мы не создадим для него проблемы логистики, вооружения, горючего и дизеля, а партнеры не введут тотальные санкции,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для достижения мира Украина должна оставаться сильной, а международные партнеры существенно усилить давление на Россию.

"Если ты хочешь подтолкнуть Путина к миру, ты должен это делать повсюду – на поле боя, в вопросе ПВО, полностью закрыть небо и ввести санкции повсюду", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что нынешних санкций против России недостаточно. Он поблагодарил партнеров за 20-й и 21-й пакеты санкций ЕС, однако призвал к более жестким ограничениям.

Должно быть более сильное давление. Если налагать санкции на нефть – должно быть 100% ограничение. Путин и Россия не уважают слабость,

– сказал президент.

В то же время он отметил, что Украина продолжает наращивать собственный оборонный потенциал, в частности, развивает производство дальнобойных дронов, ракет и работает над созданием собственного баллистического оружия и систем противовоздушной обороны.

О неготовности Владимира Путина заканчивать войну против Украины свидетельствует также указ, который российский диктатор подписал 27 июля. Документ повышает количество военнослужащих в российской армии до 1,535 млн человек. Таким образом, Путин трижды за 2026 год увеличивал численность армии своей страны.