Мы должны ее закончить, – Зеленский против "замороженной" войны, которая может остаться внукам

Украине нужна победа в войне, развязанной Россией. Владимир Зеленский высказался против "замороженной" войны и отметил, что ее нужно завершать.

На этом сделал акцент глава государства, общаясь с африканскими журналистами. Он объяснил, почему Украина не может себе позволить "замороженную" войну.

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Развязанную Россией войну нужно завершить

Если это патовая ситуация и замороженный конфликт, мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать. Или наши внуки будут воевать. Мы уже потеряли очень многих людей. Хотим ли мы так жить, зная, что мы будем растить детей, которые будут потом воевать?

– заявил глава государства.

Он объяснил, что Россия, если ее не поставить на место, снова придет. Следовательно, "войну надо заканчивать". Президент добавил, что мы стремимся к миру. Владимир Зеленский также отметил, что "окончание может быть разное". Что оно может кому-то нравиться, а кому-то нет, но оно необходимо. По его словам, оно нужно, "чтобы зло пострадало".

Патовая ситуация – это временная слабость. Если мы хотим закончить войну, мы должны ее закончить,

– подчеркнул президент.

Он также заговорил о Формуле мира. Президент наметил один из сценариев завершения войны. Речь идет о выполнении пункта об уважении к территориальной целостности и уставу ООН, и как последствие – выводе войск России с территории Украины.

Да, это еще не возвращение справедливости, потому что нужно что-то делать с тем, что они здесь натворили. Это не решит всех вопросов, но это точно уже окончание войны,

– добавил Зеленский.

Накануне канцлер Германии также назвал условие, при котором возможны переговоры между Украиной и Россией. Интересно, что к диалогу с Путиным Шольц готов без всяких условий.

Что заявил Шольц о переговорах

Шольц отметил, что общался с Путиным в прошлом. И он намерен вести диалог с российским президентом в будущем. Несмотря на это, есть одно четкое условие, при котором возможны переговоры между Киевом и Москвой.

Однако переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск,

– подчеркнул Шольц.

Но есть одно "но". Путин своими действиями ясно демонстрирует, что готов воевать до последнего россиянина. Это подтверждает, какими темпами он бросает на Авдеевском направлении своих бойцов в попытке захватить город и показать его как большую победу для России.