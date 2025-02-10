А какая альтернатива, – Зеленский ответил, сколько еще украинцы могут выдержать войну

Владимир Зеленский заявил, что украинцы пока не могут опустить руки и прекратить бороться с агрессором в войне. Ведь в противном случае Россия может все разрушить в нашем государстве и забрать территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью для британского вещателя ITV News.

К теме Трампу нужно не просто закончить войну, – Зеленский о плане президента США

Что сказал Зеленский о выдержке войны украинцами

Владимир Зеленский отметил, что альтернатива войне – это мир. Однако, по словам президента, если предлагать вместо альтернативы этой войне другую, через полгода, год, два, то это альтернатива для тех людей, которые сегодня воюют, борются, живут, работают, учат детей.

Так какая у всех нас альтернатива? То есть так может случиться, что мы все опустим руки, и Россия точно, в какой-то момент страны могут некоторые отвернуться, если увидят силу России, сегодня у нее нет той силы. Некоторые страны большие могут отвернуться на непродолжительное время для того, чтобы Россия быстро захватила полностью нас,

– объяснил глава государства.

По мнению украинского лидера, в начале всей долгой российской оккупации наших территории, начиная с 2014 года, так точно так было. Зеленский сказал, что тогда страны "немного отвернулись, временно закрыли глаза, реагировали не очень громко", и понимали, что "Россия быстро все сделает".

"Кто-то понимал, кто-то боялся, кого-то попросили не реагировать, и мы были среди тех стран. Наша власть так же реагировала очень тихо, угрожала, но только у себя дома, потому что получила сигнал от других стран, мол, успокойтесь, потому что может быть вторжение еще больше, еще шире, может быть война", – отметил президент.

Он также отметил, что России публично политически простили захват Крыма и частично нашего Востока еще в 2014 году. А перед полномасштабным вторжением, как отметил Владимир Зеленский, он так же не мог добиться превентивных сильных ударов по России как санкциями, так и наращиванием оружия.

Мы так же немножечко все отворачивались. Потом когда увидели, что мы выстояли, то нас поддержали. И мы благодарны, без них могли бы быть все гораздо хуже, но мир включился, это было очень важно,

– отметил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что сегодня мы все друг другу можем сказать мы очень и очень уставшие, но что это даст. По мнению президента Украины, может так получиться, что тогда отдыхать не будет где, ведь оккупанты могут все просто забрать и разрушить.