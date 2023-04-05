Пограничники поймали 81-летнего российского агента: хотел бежать в Беларусь

В Житомирской области пограничники 1 апреля задержали 81-летнего мужчину, которого подозревали в госизмене. Он пытался без документов пересечь границу с Беларусью.

Нарушитель задержан без права внесения денежного залога. Об этом сообщила спикер Житомирской областной прокуратуры Татьяна Гоша.

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Что рассказали о нарушителе пограничники

Задержанным мужчиной оказался 81-летний житель Житомира, уже подозреваемый в государственной измене. С собой он имел 4 тысячи евро наличными, планшет и записную книжку, в которой фиксировал местоположение украинских воинских частей.

Нарушитель задержан и в дальнейшем его маршрут будут планировать компетентные органы,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники задержали 81-летнего российского агента / Фото Госпогранслужба

Мужчина имел при себе 4 тысячи евро наличными / Фото Госпогранслужба

Также в ведомстве отметили, что мужчина планировал незаконно попасть в Беларусь, поскольку у него не было при себе документов, удостоверяющих личность. К тому же пограничникам житомирянин представился под другим именем.

Какая дальнейшая судьба мужчины

По данным прокуратуры, мужчина сотрудничал с российским ЧВК "Вагнера" и предоставлял координаты техники украинских солдат и важных военных объектов Житомира. Для конспирации использовал позывной "Снаров".

Представительница Житомирской областной прокуратуры Татьяна Гоша подчеркнула, что мужчину уже задерживают не впервые. В марте этого года житомирянин уже фигурировал по делу о госизмене и должен был сидеть под стражей до окончания следствия. Однако уже впоследствии Королевский районный суд Житомира позволил мужчине внести денежный залог на сумму более 214 тысяч гривен.

"Уже на следующий день после такого решения суда, 22 марта 2023 года, подозреваемый внес денежный залог", – сказала Гоша.

Следующий суд над житомирянином должен был состояться 6 апреля, однако уже 1 апреля он был задержан недалеко от границы. Мужчину будут судить по 2 части статьи 111 Уголовного кодекса Украины, то есть за государственную измену, без права внесения залога.

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