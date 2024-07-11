"Трамп не оставит Украину Путину просто так": журналист WSJ указал на важные детали

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски рассказал важные детали о возможном президентстве Дональда Трампа. Панчевски отметил, что кандидат от Республиканской партии в случае своей победы не оставит Украину Путину просто так.

По словам журналиста, сообщения о подобных шагах от Трампа в случае своего повторного президентства "совсем не похожи на правду".

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Как Трамп может поступить относительно войны в Украине в случае президентства

Журналист The Wall Street Journal объяснил, что, по его мнению, Трамп имеет другие идеи, что делать в войне России против Украины, а также, как вести переговоры. По словам медийщика, всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять должности в его правительстве, можно назвать "критиками Путина" – и они планируют оказывать на него давление.

Панчевски считает, что Дональд Трамп может предложить ультимативную сделку Путину.

Она будет включать такие вещи: "Если вы не заключаете с нами соглашение и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим на Украину гораздо больше оружия",

– сказал журналист Wall Street Journal.

Кроме того, по словам Панчевски, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки – такие, как "Газпромбанк" – от международных финансовых рынков. В то же время, по мнению медийщика, команда Трампа может действовать против России и военными средствами.

"Они (американские власти – 24 Канал) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили (Украине – 24 Канал) соответствующее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема", – сказал журналист.

Он также отметил, что украинская власть, в частности Владимир Зеленский и его советники, постепенно осознают, что "именно Трамп, а не Байден может иметь лучшие карты для переговоров с Путиным".

Ранее журналисты Politico, со ссылкой на экспертов по национальной безопасности, которые имеют отношение к Трампу, отметили, что кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на Восток, в частности, на Украину и Грузию, а также ведет переговоры с президентом России Путиным о том, сколько территории Украины Москва может оставить себе.