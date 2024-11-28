Россия в очередной раз ударила по энергетике, США готовит новый пакет помощи: хронология 1009 дня войны

Россия пытается продвигаться на фронте и терроризирует Украину обстрелами. Так, 28 ноября российская армия в очередной раз осуществила массированную атаку.

Несмотря на все, Украина продолжает противостоять агрессии Кремля. О российских преступлениях, новости с фронта, достижения на дипломатической арене читайте в материале 24 Канала.

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