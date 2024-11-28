Россия в очередной раз ударила по энергетике, США готовит новый пакет помощи: хронология 1009 дня войны

28 ноября 2024, 12:05
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Автор: София Рожик

Россия пытается продвигаться на фронте и терроризирует Украину обстрелами. Так, 28 ноября российская армия в очередной раз осуществила массированную атаку.

Несмотря на все, Украина продолжает противостоять агрессии Кремля. О российских преступлениях, новости с фронта, достижения на дипломатической арене читайте в материале 24 Канала.

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12:38, 28 ноября

Зеленский пообщался с премьером Великобритании Киром Стармером

Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов. Отдельное внимание уделили вопросу дальнейшего оборонного сотрудничества,
– сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил за масштабную поддержку, в частности, за готовность ежегодно выделять не менее 3 миллиардов фунтов стерлингов на нужды Украины.

"Договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов, которые должны поставить Украину в самую сильную из возможных позицию перед любым развитием событий. Я подчеркнул: для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и дальнейшего наращивания дальнобойных возможностей", – добавил президент Украины.

Также во время разговора обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в декабре 2024 года в Таллинне.

В этом году Украина стала единственной страной, принявшей участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением,
– добавил глава государства.

Также было договорено о подготовке соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

12:04, 28 ноября

Атака на Киевскую область: ПВО сбили цели, есть пострадавшие

Российские войска атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами, что повлекло повреждение инфраструктуры и пострадали два человека.

Из-за обстрелов введены экстренные отключения электроэнергии, работают пункты несокрушимости для помощи жителям.

Силы ПВО сбили несколько вражеских целей, а оперативные группы продолжают ликвидацию последствий атаки.

12:04, 28 ноября

Житомир полностью обесточен в результате ракетной атаки России.

12:00, 28 ноября

Россия запустила 188 ракет и БпЛА

Россия запустила 188 ракет и ударных БпЛА, из которых силы ПВО Украины сбили 76 ракет и 35 БпЛА.

Атака была направлена на объекты энергетики Украины, привлечены зенитные ракетные войска, авиацию и другие подразделения.

Обнаружено 3 зенитные ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 ракет "Калибр", 3 ракеты Х-59/69 и 97 ударных БпЛА типа "Шахед".

Часть "Калибров" была с кассетными боеприпасами.

12:00, 28 ноября

На Буковине обломки ракеты повредили жилые дома

Во время утренней российской атаки Силам ПВО удалось уничтожить вражескую ракету над территорией Черновицкой области.

В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе.

По данным председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, пострадавших и погибших в результате ракетных обстрелов нет.

11:59, 28 ноября

Россия атаковала Одесскую область ракетами: есть повреждения и пострадавшие

Российские войска атаковали Одесскую область ракетами, повредив шесть жилых домов.

Пострадал один человек.

Также в Одессе возникло возгорание гаражного помещения, спасатели работают над ликвидацией последствий.

11:58, 28 ноября

Россия атаковала объекты энергоинфраструктуры на Львовщине.

Более 500 тысяч абонентов без света.
 

11:57, 28 ноября

В Винницкой области в результате атаки повреждены жилые дома, пострадала женщина

В Винницкой области в результате вражеской ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка, вспыхнул частный автомобиль. Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь,
– написала заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

11:56, 28 ноября

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Ровенской области

В результате атаки в Ровенской области без электроснабжения остались почти 300 тысяч абонентов. Были перебои с водой.

Школы Ровно и части Ровенского района переведут на дистанционное обучение.

11:55, 28 ноября

Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов, – Reuters

У действующего президента США готовят пакет военной помощи для Украины. Туда могут войти, в частности, противопехотные мины, дроны, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.

Источники агентства рассказали, что стоимость нового пакета вооружения – 725 миллионов долларов. Он направлен на укрепление обороноспособности Украины перед завершением президентского срока Байдена.

11:55, 28 ноября

Взрывы прогремели в Ивано-Франковске: работало ПВО

В 8:07 Воздушные силы сообщили, что группа ракет из Черновицкой области движется на Ивано-Франковщину.

Уже в 8:18 в Ивано-Франковской области слышали первые взрывы, а в 8:21 – повторные.

Внимание! Работает ПВО!
– написал после этого ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив.

11:54, 28 ноября

В Николаеве прогремели взрывы

Утром 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Во время атаки в Николаеве прогремели взрывы.

О них стало известно в 08:01.

В Николаеве были слышны звуки взрыва,
– говорится в сообщении.

11:51, 28 ноября

Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сумщины

28 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумщины. В частности, Шосткинской общины.

В ОВА отметили, что на месте работают все необходимые службы. Последствия российской атаки уточняются.

11:51, 28 ноября

11:51, 28 ноября

11:49, 28 ноября

На Киевщине и в ряде областей вводят экстренные отключения света

В Украине введены экстренные отключения электроэнергии из-за ракетной атаки России.

Отключения света произошли в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Энергетики призывают экономить электроэнергию и зарядить необходимые гаджеты, если есть такая возможность.

11:48, 28 ноября

В Одессе прогремели взрывы во время атаки "Калибрами".

11:47, 28 ноября

Россияне наступают на Курщине, а в Курахово тяжелая ситуация: обзор фронта и карты ISW

Российская армия продолжает наступление в Курской области и на других направлениях, в частности на Купянском и Покровском, фиксируются новые продвижения врага.

Украинские силы осуществляют контратаки на Харьковском направлении и в районе Торецка, пытаясь восстановить позиции, несмотря на сложные погодные условия.

Россияне продолжают наступательные действия у Угледара и на границе Донецкой и Запорожской областей, но безрезультатно.

На Днепровском направлении фиксируется активность врага, россияне, вероятно, хотят создать плацдарм на правом берегу Днепра.

11:46, 28 ноября

Россияне захватили Дарьино Курской области: DeepState пишет о продвижении еще в 4 местах

Российская армия захватила село Дарьино в Курской области, которое ранее контролировали Вооруженные Силы Украины.

Россияне также продвинулись возле Плехово, Торецка, Петровки и в Нелиповке.

 