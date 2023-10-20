Россия заплатит, – израильский политик разнес пропагандистов Russia Today в прямом эфире

Россия пыталась не комментировать войну Израиля с ХАМАСом, однако избежать критики, как и усидеть на двух стульях, не удалось. Представитель правящей партии государства пообещал россиянам, что они заплатят.

Представитель израильской партии "Ликуд" Амир Вайтман в прямом эфире российского пропагандистского канала подверг критике россиян за отсутствие поддержки Израиля. Также он выразил мнение, что Россия поддерживает нацистов, желающих осуществить геноцид, пишет 24 Канал.

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Общественное мнение жителей Израиля изменилось

Уайтман сказал, что понимает, что пропагандисты получают российскую зарплату за соответствующую пропаганду, но он призвал россиян быть осторожными.

Слушайте меня внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, после этого мы не забудем о том, что вы делаете. Мы придем и сделаем, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали,

– подчеркнул он.

По его словам, время, когда у евреев не было силы защитить себя, закончилось, и людям теперь придется ответить за последствия их поддержки геноцида евреев. Он отметил, что то, что видели в Израиле 10 дней назад – не нормально, ведь террористы заходили и массово расстреливали людей на улицах, убивали младенцев, насиловали и убивали женщин.

Все это мы видели собственными или. И скажу откровенно: общественное мнение в Израиле изменилось, мы сейчас не те, что были 10 дней назад», – заявил Вайтман.

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