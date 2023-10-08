Блинкен сказал, что могло спровоцировать агрессию ХАМАС против Израиля

Между Израилем и организацией ХАМАС происходит обострение конфликта. Чиновник США предположил, почему оно началось.

Одной из причин, почему ХАМАС начал вооруженную агрессию против Израиля, может быть его желание предотвратить нормализацию отношений этого государства с Саудовской Аравией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Израиль был на пороге мира с Саудовской Аравией

По словам Блинкена, такая мотивация начала агрессии никого бы не удивила.

Не было бы сюрпризом, что частью мотивации могло быть прерывание усилий по присоединению Саудовской Аравии к числу стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем.

– сказал Блинкен.

В сентябре Нетаньяху заявлял, что его страна уже на пороге мира с Саудовской Аравией, который может изменить Ближний Восток.

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