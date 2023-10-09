Израиль вертолетами атаковал цели на территории Ливана

9 октября 2023, 18:26
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ЦАХАЛ

На территории Ливана действует организация Хезболла, тоже считающая Израиль своим врагом. Государство ударило по объектам боевиков с вертолетов.

Израильские военные атаковали цели на юге Ливана. Это произошло после проникновения нескольких боевиков на территорию Израиля.

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Там раздаются взрывы

В сеть попали фото репортера издания, связанного с Хезболлой. На нем виден мощный взрыв.


На территории Ливана раздаются взрывы / Фото из соцсетей

Также опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что обстреливают наблюдательный пункт Хезболлы. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что использует боевые вертолеты в этом районе.

Что такое Хезболла

Это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия.

После выборов 2005 года 14 представителей партии вошли в парламент Ливана. Также Хезболла почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

ЦАХАЛ атаковал пункт Хезболлы: смотрите видео

Хезболла поддержала ХАМАС

  • 8 октября стало известно, что Хезболла еще потом обстреляла израильские позиции в районе земель Шебаа. После этого ЦАХАЛ ударил по объектам боевиков в Ливане.
  • Местные власти также призвали подготовиться к эвакуации тех жителей, проживающих близко к границе с Ливаном. Подробности пока не раскрывают, но причина может заключаться в Хезболле.
  • Организация своими действиями, вероятно, пытается донести сообщение о том, что эскалация ситуации в Секторе Газа и, возможно, начало наземного вторжения будут означать, что этот конфликт может набрать новые обороты.
Автор: Вікторія Кульженко