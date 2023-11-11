Бомба замедленного действия: кто, кроме ХАМАС, представляет опасность для Израиля

На Ближнем Востоке идет очередная фаза израильско-палестинского конфликта. Помимо палестинской организации ХАМАС, Израилю также угрожает ливанская Хезболла.

Стало известно, что Хезболла может иметь российские противокорабельные ракеты "Яхонт" с дальностью 300 километров. Подполковник запаса Армии обороны Израиля Марк Бабот прокомментировал эту информацию 24 Каналу.

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"Да, у них есть ракеты, и это нужно иметь в виду. Напомню вам, что Хезболла вела войну в Сирии плечом к плечу с российским контингентом. Несомненно, российское оружие перешло в Ливан напрямик из Сирии", – отметил Бабот.

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Кроме противокорабельных, Хезболла также может иметь противозенитные и противотанковые ("Корнет", "Метис"). Их общее количество составляет около 100–150 тысяч ракет разных калибров. Ими террористы могут покрыть всю территорию Израиля, включая Беэр-Шеву.

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Террористы Хезболлы угрожающие не только из-за оружия – это обученная вооруженная армия, насчитывающая 100 тысяч солдат, проникнутых шиитской мотивацией.

Кроме того, продолжаются бои в Иудее и Самарии, а также на Западном берегу Иордана.

"Мы окружены со всех сторон. Ситуация непростая, но она улучшается присутствием двух авианосных групп США возле наших берегов. Они предупредили Иран и Хезболлу не начинать эту войну. Скорее всего, это фактор сдерживания", – добавил Бабот.

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