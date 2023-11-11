Бомба замедленного действия: кто, кроме ХАМАС, представляет опасность для Израиля
На Ближнем Востоке идет очередная фаза израильско-палестинского конфликта. Помимо палестинской организации ХАМАС, Израилю также угрожает ливанская Хезболла.
Стало известно, что Хезболла может иметь российские противокорабельные ракеты "Яхонт" с дальностью 300 километров. Подполковник запаса Армии обороны Израиля Марк Бабот прокомментировал эту информацию 24 Каналу.
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"Да, у них есть ракеты, и это нужно иметь в виду. Напомню вам, что Хезболла вела войну в Сирии плечом к плечу с российским контингентом. Несомненно, российское оружие перешло в Ливан напрямик из Сирии", – отметил Бабот.
Хезболла может иметь российские противокорабельные ракеты: смотрите видео 24 Канала
Кроме противокорабельных, Хезболла также может иметь противозенитные и противотанковые ("Корнет", "Метис"). Их общее количество составляет около 100–150 тысяч ракет разных калибров. Ими террористы могут покрыть всю территорию Израиля, включая Беэр-Шеву.
Вокруг Израиля опасная ситуация
Террористы Хезболлы угрожающие не только из-за оружия – это обученная вооруженная армия, насчитывающая 100 тысяч солдат, проникнутых шиитской мотивацией.
Кроме того, продолжаются бои в Иудее и Самарии, а также на Западном берегу Иордана.
"Мы окружены со всех сторон. Ситуация непростая, но она улучшается присутствием двух авианосных групп США возле наших берегов. Они предупредили Иран и Хезболлу не начинать эту войну. Скорее всего, это фактор сдерживания", – добавил Бабот.
Участвует ли Хезболла в войне против Израиля: последние новости
- С первых дней очередного обострения израильско-палестинского конфликта в Хезболле заявили, что вступят в войну при начале наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Как известно, операция продолжается уже несколько недель, но ливанские террористы до сих пор не отважились на открытую эскалацию.
- Лишь 3 ноября лидер Хезболлы Хасан Насралла опубликовал обращение. Он осторожно заявил, что сценарий вступления в войну "остается возможным".
- Однако ливанские террористы не отказываются от обстрелов израильских позиций. Так, утром 8 октября боевики Хезболлы атаковали спорные районы ферм Шебаа.