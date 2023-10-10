Всего за 4 дня: армия Израиля назвала поразительные потери ХАМАС

Армия Израиля утром 10 октября заявила, что возобновили контроль над югом страны и границей, которая была нарушена в результате атаки боевиков ХАМАС. На территории Израиля было обнаружено более тысячи тел боевиков ХАМАС.

Около 1500 тел боевиков ХАМАС были обнаружены на территории Израиля после установления контроля над границей. ЦАХАЛ возобновил полный контроль над границей на четвертый день боев после нападения террористов ХАМАС.

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Ни один боевик ХАМАС с прошлой ночи не проник в Израиль

Не сразу стало ясно, совпадает ли это число с числом погибших, о которых ранее сообщали палестинские власти.

Сообщается, что минувшей ночью ни один боевик ХАМАС не пересек границу с Израилем, хотя инфильтрация все еще возможна.

Ранее в так называемом министерстве здравоохранения Газы сообщили о 704 погибших палестинцах. В министерстве подчеркнули, что еще около 4000 человек получили ранения. В Газе погибли не менее 105 женщин и 143 ребенка.

Минздрав Израиля вечером 9 октября сообщил, что в результате нападения боевиков ХАМАС количество погибших израильтян выросло до 900 человек. В то же время в медицинские учреждения Израиля обратилось 2 500 граждан.

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