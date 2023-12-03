По туннелям может пройти авто: как ХАМАС пополняет вооружение

Бои в Секторе Газа возобновились после перемирия. Причиной стало то, что боевики ХАМАС нарушили соглашение о прекращении огня.

Израиль еще не контролирует ⅔ территории Сектора Газа. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в отставке Марк Бабот, отметив, что большое количество тоннелей ХАМАС также не зачищено.

К теме У Израиля более года был детальный план нападения ХАМАС, но он недооценил боевиков, – NYT

Как ХАМАС пополняет свои ресурсы

Израиль не контролирует туннели, проходящие под палестинской границей между Газой и Египтом. Когда ЦАХАЛ удастся установить безопасность в Секторе Газа, то с этими тоннелями нужно будет что-то делать.

"Там есть тоннель, по которому может проехать автомобиль. На Синайском полуострове очень активная группировка ИГИЛ. Через Судан, Синай идет поставка запрещенных вещей", – сказал подполковник в отставке.

Он добавил, что Синай – это пустыня, в которой живут разве что бедуинские племена. Последние тысячи лет они занимались контрабандой, поэтому имеют большой опыт в этом деле. Более того, в Газе, и в Синае живут люди из одних и тех же племен.

Тоннели под границей с Египтом не контролируются и не зачищены. Оттуда идет большая поставка и не только оружия, но и наркотиков, иногда людей, женщин. Это также нужно будет прекратить,

– подчеркнул Марк Бабот.

Из-за того, что Израиль не обращал внимания на криминальную ситуацию в Секторе Газа, теперь получил плохие последствия. Ведь криминальный и безопасностный аспекты – взаимосвязаны: там где есть криминальные проблемы, потом возникают проблемы с безопасностью. Следовательно, деньги, запрещенные предметы, в том числе медикаменты, оружие – все это передавалось через Египет и Синай в Газу.

Израильский подполковник в отставке объяснил, откуда ХАМАС получает оружие: смотрите видео

Однако даже без такого снабжения палестинские боевики имеют огромные запасы и не испытывают в этом недостатка. По словам Марка Бабота, Израиль нашел, конфисковал и уничтожил более 10 тысяч различных стрелковых видов оружия ХАМАС. Это указывает на большую насыщенность боевиков советским, российским, иранским и китайским оружием.

"Город Газа большой, ЦАХАЛ его полностью не контролирует, поэтому не каждую цель можно легко зафиксировать с воздуха и уничтожить", – добавил израильский подполковник в отставке.

Что происходит в Израиле: последние новости