Израиль ударил по пункту пропуска Рафах: что это значит для украинцев, желающих эвакуироваться

В районе Рафах на границе Сектора Газа с Египтом находился пропускной пункт. ЦАХАЛ нанес по нему удар, потому что там были террористы из ХАМАС.

В Армии обороны Израиля выложили видео удара по Рафаху. В посольстве Украины в Египте работают над эвакуацией.

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Что известно об ударе

Армия обороны Израиля указала, что десятками истребителей атаковала более 100 целей в районе Аль-Фуркан. А за последние сутки под ударом в этом районе было более 250 целей.

ЦАХАЛ также обстрелял район Рафаха, поскольку там был подземный тоннель. Через него перевозили контрабандой технику и боеприпасы.

Израиль нанес удар по району Рафах: смотрите видео

Рафах – это единственный пункт пропуска между Сектором Газа и Египтом.



Где расположен пункт пропуска Рафах в Секторе Газа / Фото "Суспильного"

Что теперь будет с выездом из Израиля

Владислав Рудник, дипломат посольства Украины в Египте, дал комментарий "Суспильному". Он уверяет: над вопросом эвакуации наших граждан из Сектора Газа работают.

Информация об авианалете на пункт пропуска "Рафах" действительно была, КПП закрыли. Наши дипломаты на Ближнем Востоке делают все, чтобы граждане Украины смогли уехать. Число людей, желающих покинуть регион, растет.

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Война Израиля и Палестины продолжается