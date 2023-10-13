"День гнева": сотни иорданцев пришли к границе с Израилем, чтобы поддержать ХАМАС

В ряде арабских стран проходят демонстрации в поддержку боевиков ХАМАС. В частности, в Иордании, Ливане и Иране.

Палестинская террористическая организация ХАМАС призвала своих поклонников в арабских странах выйти на демонстрацию в Сектор Газа. Сотни иорданцев вышли на марш, но силы безопасности Иордании заблокировали их, чтобы не допустить пересечения границы.

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Демонстрации проходят в других странах арабского мира

Сотни иорданцев прошли к забору на границе с Израилем и скандировали против него. Также такие марши проходят в Тулькарме, Наблусе, Калькилии, Абу-Дисе.

Иорданские силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ, чтобы сдержать их. В то же время такая демонстрация проходит также в столице Ирана, Тегеране.



В Иордании прошел масштабный марш / Скриншот N12

Хезболла, другая террористическая организация, считающая Израиль своим врагом, также призвала жителей Ливана прийти на демонстрации поддержки жителей Сектора Газа.

Движение "Братья-мусульмане" в Иордании анонсировало миллионную демонстрацию вечером в столице Аммане, а в сети даже есть призывы "сломать забор между Иорданией и Израилем".

Во время демонстрации пытаются прорвать границу с Израилем: смотрите видео

ХАМАС просит о солидарности

Кроме того, ХАМАС призвал палестинцев в Иудее и Самарии и израильских арабов противостоять солдатам ЦАХАЛа. Такие призывы являются попыткой вовлечь израильских арабов в эти события.

Это смертоносное нападение, в котором для них нет места, и это огромная ошибка называть арабское общество фронтом,

– сказал бывший министр Иссави Фридж.

По его словам, израильские арабы демонстрируют зрелость и солидарность властям. Даже если они годами критикуют политику израильского правительства, как только происходит такое нападение, они участвуют в сборе средств, подчеркнул Фридж.

Демонстрации в поддержку ХАМАС: смотрите видео

Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб выразил соболезнования палестинцам и призвал прекратить осаду. Он считает, что агрессия Сектора Газа "подожжет регион".

"Не будет стабильности без справедливого и инклюзивного решения для народа Палестины", – отметил Абдулла Бу Хабиб.

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