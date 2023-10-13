"День гнева": сотни иорданцев пришли к границе с Израилем, чтобы поддержать ХАМАС
Источник:N12
В ряде арабских стран проходят демонстрации в поддержку боевиков ХАМАС. В частности, в Иордании, Ливане и Иране.
Палестинская террористическая организация ХАМАС призвала своих поклонников в арабских странах выйти на демонстрацию в Сектор Газа. Сотни иорданцев вышли на марш, но силы безопасности Иордании заблокировали их, чтобы не допустить пересечения границы.
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Демонстрации проходят в других странах арабского мира
Сотни иорданцев прошли к забору на границе с Израилем и скандировали против него. Также такие марши проходят в Тулькарме, Наблусе, Калькилии, Абу-Дисе.
Иорданские силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ, чтобы сдержать их. В то же время такая демонстрация проходит также в столице Ирана, Тегеране.
В Иордании прошел масштабный марш / Скриншот N12
Хезболла, другая террористическая организация, считающая Израиль своим врагом, также призвала жителей Ливана прийти на демонстрации поддержки жителей Сектора Газа.
Движение "Братья-мусульмане" в Иордании анонсировало миллионную демонстрацию вечером в столице Аммане, а в сети даже есть призывы "сломать забор между Иорданией и Израилем".
Во время демонстрации пытаются прорвать границу с Израилем: смотрите видео
ХАМАС просит о солидарности
Кроме того, ХАМАС призвал палестинцев в Иудее и Самарии и израильских арабов противостоять солдатам ЦАХАЛа. Такие призывы являются попыткой вовлечь израильских арабов в эти события.
Это смертоносное нападение, в котором для них нет места, и это огромная ошибка называть арабское общество фронтом,
– сказал бывший министр Иссави Фридж.
По его словам, израильские арабы демонстрируют зрелость и солидарность властям. Даже если они годами критикуют политику израильского правительства, как только происходит такое нападение, они участвуют в сборе средств, подчеркнул Фридж.
Демонстрации в поддержку ХАМАС: смотрите видео
Министр иностранных дел Ливана Абдулла Бу Хабиб выразил соболезнования палестинцам и призвал прекратить осаду. Он считает, что агрессия Сектора Газа "подожжет регион".
"Не будет стабильности без справедливого и инклюзивного решения для народа Палестины", – отметил Абдулла Бу Хабиб.
Война Израиля против ХАМАС: последние новости
- Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно атаковали Израиль. СМИ пишут, что они имели подробные карты городов и военных баз. В то же время разведка не заметила подготовки такой масштабной операции, поэтому Израиль оказался не готов. Это может стать величайшим провалом израильской разведки за последние 50 лет.
- По состоянию на 13 октября Израиль успешно наносит ответные удары. За минувшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 750 военным объектам на севере Сектора Газа. В частности, по подземных туннелях боевиков ХАМАС. Также солдаты ЦАХАЛ из специального подразделения обстреляли троих боевиков ХАМАС. Это произошло в военном командном центре в городе Газа.
- Посол Украины в Израиле Корнийчук сообщил, что украинские граждане могут находиться среди заложников. По его словам, эту информацию предоставила именно израильская сторона. Однако пока она еще нуждается в подтверждении. Впрочем, Корнийчук отметил, что, скорее всего, данные Израиля соответствуют действительности.