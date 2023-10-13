Палестинська терористична організація ХАМАС закликала своїх прихильників в арабських країнах вийти на демонстрацію в Сектор Гази. Сотні йорданців вийшли на марш, але сили безпеки Йорданії заблокували їх, щоб недопустити перетину кордону.

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Демонстрації відбуваються у інших країнах арабського світу

Сотні йорданців пройшли до паркану на кордоні з Ізраїлем і скандували проти нього. Також такі марші проходять у Тулькармі, Наблусі, Калькільї, Абу-Дісі.

Йорданські сили безпеки застосували проти демонстрантів сльозогінний газ, щоб стримати їх. Водночас така демонстрація відбувається також у столиці Ірану, Тегерані.



У Йорданії пройшов масштабний марш / Скриншот N12

Хезболла, інша терористична організація, яка вважає Ізраїль своїм ворогом, також закликала жителів Лівану прийти на демонстрації підтримки жителів Сектора Гази.

Рух "Брати-мусульмани" в Йорданії анонсував мільйонну демонстрацію ввечері у столиці Аммані, а в мережі навіть є заклики "зламати паркан між Йорданією та Ізраїлем".

ХАМАС просить про солідарність

Крім того, ХАМАС закликав палестинців в Юдеї та Самарії та ізраїльських арабів протистояти солдатам ЦАХАЛу. Такі заклики є спробою втягнути ізраїльських арабів у ці події.

Це смертоносний напад, у якому для них немає місця і це величезна помилка називати арабське суспільство фронтом,

– сказав колишній міністр Іссаві Фрідж.

За його словами, Ізраїльські араби демонструють зрілість і солідарність владі. Навіть якщо вони роками критикують політику ізраїльського уряду, як тільки відбувається такий напад, вони беруть участь у зборі коштів, підкреслив Фрідж.

Міністр закордонних справ Лівану Абдулла Бу Хабіб висловив співчуття палестинцям та закликав припинити облогу. Він вважає, що агресія Сектору Гази "підпалить регіон".

"Не буде стабільності без справедливого та інклюзивного рішення для народу Палестини", – зазначив Абдулла Бу Хабіб.

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