Продолжаются бои с участием танков: в израильский город Маген проникли боевики ХАМАС

Представители организации ХАМАС все еще находятся на территории Израиля. В частности, известно о тяжелых боях, которые ведутся в городе Маген.

В израильском городе Маген продолжаются перестрелки между войсками Израиля и палестинскими террористами. ЦАХАЛ использует танки.

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Продолжаются тяжелые бои

Вооруженные Силы Израиля – ЦАХАЛ – до сих пор пытаются зачистить приграничные районы, в которые проникли боевики ХАМАС.

Сообщают, что террористы "восстановили свои силы" на территории Израиля и до сих пор остаются внутри страны.

Город Маген расположен на юге Израиля у границы с Сектором Газы. Противостояние продолжается.

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