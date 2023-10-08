Продолжаются бои с участием танков: в израильский город Маген проникли боевики ХАМАС
8 октября 2023, 14:33Читати новину українською
Источник:The Times of Israel
Представители организации ХАМАС все еще находятся на территории Израиля. В частности, известно о тяжелых боях, которые ведутся в городе Маген.
В израильском городе Маген продолжаются перестрелки между войсками Израиля и палестинскими террористами. ЦАХАЛ использует танки.
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Продолжаются тяжелые бои
Вооруженные Силы Израиля – ЦАХАЛ – до сих пор пытаются зачистить приграничные районы, в которые проникли боевики ХАМАС.
Сообщают, что террористы "восстановили свои силы" на территории Израиля и до сих пор остаются внутри страны.
Город Маген расположен на юге Израиля у границы с Сектором Газы. Противостояние продолжается.
Обострение между Израилем и ХАМАС: последние новости
- 7 октября организация ХАМАС массированно обстреляла Израиль. Кроме того, террористы проникли на территорию страны. Власти сообщили, что палестинская боевая группировка "выпустила 5000 ракет" по территории Израиля. В государстве объявили о введении военного положения.
- Позже Израиль нанес ответные удары. В частности, сообщили о 21 успешной атаке. Удалось уничтожить 17 военных комплексов и 4 штаба ХАМАС, однако деталей не раскрывали.
- Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен, прокомментировал атаку ХАМАСа на Израиль. Он напомнил, что Россия поддерживает эту военизированную группировку и объяснил, почему это может быть выгодно для государства-агрессорки. По его мнению, Москва рассчитывает, что атака на Израиль на время отвлечет внимание мира от российско-украинской войны. Также Кремль надеется на ослабление поддержки Украины со стороны партнеров.