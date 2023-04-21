В Минобороны Германии считают допустимыми операции ВСУ на территории России

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что украинская армия может проводить военные операции на территории России. Такие действия он считает "совершенно нормальными".

Немецкий политик также отметил, что Украина должна выиграть войну. Вдобавок, он в очередной раз обвинил Москву в развязывании полномасштабной войны.

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Писториус высказался по поводу операций Украины в России

Министр обороны Германии не видит ничего плохого в том, чтобы напавшая сторона перемещалась по территории противника и проводила свои военные операции. Однако Писториус подчеркнул, что такие действия могут продолжаться, пока это не угрожает гражданским.

Пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться,

– заметил министр.

Борис Писториус также отметил, что украинская сторона может проникать на территорию России с целью отрезки путей снабжения. В заключение немецкий политик подчеркнул, что война в Украине обязательно должна закончиться выводом российских войск.

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