Бойцы ЦАХАЛ ликвидировали более 35 командиров ХАМАС: насколько это поможет Израилю

В Секторе Газа продолжается наземная операция Армии обороны Израиля. С ее начала 28 октября бойцы ЦАХАЛ уничтожили более 35 высокопоставленных командиров ХАМАС.

Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот сказал 24 Каналу, что потеря цепочек управления значительно ослабляет сопротивление террористов. Они начинают понимать, что сдаться в плен – их наилучший сценарий.

Вашему вниманию Лидер ХАМАС сбежал с севера Газы, спрятавшись в гуманитарном конвое, – СМИ

"Это очень сильно влияет на возможности их сопротивления. Несмотря на фанатизм, они сдаются в плен", – отметил Бабот.

Так, на севере анклава боевики ХАМАС массово сдаются в плен. Помимо оружия и снаряжения, они передают израильским военным ценную информацию.

Почему воевать на юге Сектора Газа проблематично

Как известно, 3 декабря бойцы ЦАХАЛ начали боевые действия на юге анклава. Они ищут места удержания израильских заложников. Еще одна их задача – уничтожить командование ХАМАС.

Надо надеяться, что если Израиль уничтожит бригаду и командование ХАМАС в Хан-Юнисе, вероятнее всего, это даст толчок эффекта домино,

– заметил Бабот.

Лидер ХАМАС Яхья Синвар сбежал в Хан-Юнис, спрятавшись в гуманитарном конвое. Предполагают, что он находится в одном из тоннелей в городе.

Однако могут возникнуть определенные трудности в ведении боевых действий, когда АОИ приблизится к границе с Египтом. Более того, там разворачивают госпитали разных стран, в частности Турции и Италии.

"Поэтому работа не завершена – работа продолжается", – подытожил Бабот.

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