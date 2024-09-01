Массированная атака дронами по России, пожар на НПЗ Москвы: хронология 921 дня войны

Российские оккупанты не выводят свои войска с территории Украины. Поэтому ВСУ вынуждены противостоять нашествию врага.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу, какие проблемы возникают у россиян из-за войны в Украине – читайте в тексте 24 Канала.

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