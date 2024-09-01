Массированная атака дронами по России, пожар на НПЗ Москвы: хронология 921 дня войны
Российские оккупанты не выводят свои войска с территории Украины. Поэтому ВСУ вынуждены противостоять нашествию врага.
Какая ситуация на фронте, в дипломатии и в тылу, какие проблемы возникают у россиян из-за войны в Украине – читайте в тексте 24 Канала.
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Российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. Пострадали два человека. 72-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 66 лет госпитализирован. Состояние средней тяжести, Там отметили, что враг повредил инфраструктуру, промышленное предприятие, АЗС, магазин, здание, не эксплуатируется. Россия ночью 1 сентября атаковала поселок Слатино Харьковского района. Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение. В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия, Потери врага по состоянию на 1 сентября 2024 года: Более 100 дронов атаковали 10 регионов России. В частности, взрывы слышали в Москве, Московской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Тверской, Калужской областях. В Московской и Тверской областях зафиксированы попадания в электростанции. В Московской области, вероятно, прилетело по нефтеперерабатывающему заводу. Вечером 31 августа враг ударил по Харькову новой ракетой "Гром-Е1". Оккупанты попали в проезжую часть рядом с 18-этажным домом в Слободском районе. Три человека ранены. Враг повредил многоквартирные жилые дома, промышленное помещение, а также административные помещения. Повреждены много гражданских автомобилей.
Россия атаковала Днепропетровскую область
– заявили в Днепропетровской ОВА.
Россия ночью атаковала Харьковскую область
– заявил Олег Синегубов.
Потери врага
Дроны массированно атаковали Россию
Российские оккупанты ударили по Днепропетровской области.
Пострадали два человека. 72-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 66 лет госпитализирован. Состояние средней тяжести,
Там отметили, что враг повредил инфраструктуру, промышленное предприятие, АЗС, магазин, здание, не эксплуатируется.
Россия ночью 1 сентября атаковала поселок Слатино Харьковского района.
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение. В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия,
Потери врага по состоянию на 1 сентября 2024 года:
Более 100 дронов атаковали 10 регионов России. В частности, взрывы слышали в Москве, Московской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Тверской, Калужской областях.
В Московской и Тверской областях зафиксированы попадания в электростанции. В Московской области, вероятно, прилетело по нефтеперерабатывающему заводу.
Вечером 31 августа враг ударил по Харькову новой ракетой "Гром-Е1". Оккупанты попали в проезжую часть рядом с 18-этажным домом в Слободском районе.
Три человека ранены. Враг повредил многоквартирные жилые дома, промышленное помещение, а также административные помещения. Повреждены много гражданских автомобилей.