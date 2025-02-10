Ожесточенные бои возле Покровска и на Курском направлении: что произошло на фронте за сутки

С начала суток понедельника, 10 февраля, на фронте произошло 127 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. В то же время россияне активно атакуют и бьют по позициям наших войск и населенных пунктах с помощью ракет и авиационных бомб.

Смотрите также Гниют кучами, – в батальоне "Сила свободы" шокировали подробностями российских штурмов Покровска

Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник 4 раза пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, где украинские защитники остановили 8 вражеских атак, 1 боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

Враг атакует возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении наши защитники отражали 5 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Часового Яра. Силы обороны отбили 5 атак, сейчас бои идут в трех локациях.

На Торецком направлениив 11 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий, а 7 боев до сих пор продолжаются.

Противник движется к Удачному: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Россияне давят на Времовку: смотрите на карте

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

На Курском направлении произошло 27 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБ и осуществила 378 обстрелов.