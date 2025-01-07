Россияне продвигаются на Донбассе и боятся за корабли в Крыму: хронология 1049 дня войны
Продолжается сопротивление вооруженной агрессии России. 7 января – уже 1049 день полномасштабной войны. Украина отражает многочисленные атаки и одерживает победы, в частности, на Курщине.
24 Канал расскажет о событиях на фронте и на международной арене, проинформирует о потерях врага, коротко сообщит основные заявления украинских и мировых политиков.
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Главные события 7 января
Речь о селах Шевченко и Ивановка. Плохая погода и плотная застройка играют на руку оккупантам. Штурмы по всему городу, украинские спецназовцы зачищают здания. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией. Очевидно, он имел в виду Трампа. Поэтому призвал улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах. Во время одной из атак выжило только 11 оккупантов из 61. Они постоянно меняют расположение своих судов. Через феодосийский порт торгуют украденным зерном, а для военных нужд есть корабли в Севастополе и Донузлаве.
Россияне захватили Лозовую на Харьковщине и два поселка в Донецкой области, – Deep State
Deep State: в Торецке – тяжелые бои
Возможное принуждение ЕС к миру
Враг штурмует правый берег Днепра на Херсонщине
Россияне боятся ударов по кораблям
Речь о селах Шевченко и Ивановка.
Плохая погода и плотная застройка играют на руку оккупантам. Штурмы по всему городу, украинские спецназовцы зачищают здания.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией.
Очевидно, он имел в виду Трампа. Поэтому призвал улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах.
Во время одной из атак выжило только 11 оккупантов из 61.
Они постоянно меняют расположение своих судов. Через феодосийский порт торгуют украденным зерном, а для военных нужд есть корабли в Севастополе и Донузлаве.