Россияне продвигаются на Донбассе и боятся за корабли в Крыму: хронология 1049 дня войны

7 января 2025, 06:54
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Автор: Ирина Чеботникова

Продолжается сопротивление вооруженной агрессии России. 7 января – уже 1049 день полномасштабной войны. Украина отражает многочисленные атаки и одерживает победы, в частности, на Курщине.

24 Канал расскажет о событиях на фронте и на международной арене, проинформирует о потерях врага, коротко сообщит основные заявления украинских и мировых политиков.

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Главные события 7 января

07:30, 07 января

Потери врага на 7 января

06:40, 07 января

Россияне захватили Лозовую на Харьковщине и два поселка в Донецкой области, – Deep State

Речь о селах Шевченко и Ивановка.

06:30, 07 января

Deep State: в Торецке – тяжелые бои

Плохая погода и плотная застройка играют на руку оккупантам. Штурмы по всему городу, украинские спецназовцы зачищают здания.

06:20, 07 января

Возможное принуждение ЕС к миру

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Евросоюз будут принуждать к соглашению с Россией.

Очевидно, он имел в виду Трампа. Поэтому призвал улучшить позицию Киева на предстоящих переговорах.

06:10, 07 января

Враг штурмует правый берег Днепра на Херсонщине

Во время одной из атак выжило только 11 оккупантов из 61.

05:50, 07 января

Россияне боятся ударов по кораблям

Они постоянно меняют расположение своих судов. Через феодосийский порт торгуют украденным зерном, а для военных нужд есть корабли в Севастополе и Донузлаве.