Россияне продвигаются на Донбассе и боятся за корабли в Крыму: хронология 1049 дня войны

Продолжается сопротивление вооруженной агрессии России. 7 января – уже 1049 день полномасштабной войны. Украина отражает многочисленные атаки и одерживает победы, в частности, на Курщине.

24 Канал расскажет о событиях на фронте и на международной арене, проинформирует о потерях врага, коротко сообщит основные заявления украинских и мировых политиков.

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Главные события 7 января