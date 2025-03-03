Взрывы на НПЗ в Уфе, Россия ударила по дому в центре Харькова: хронология 1104 дня войны
Россия продолжает вести захватническую войну против Украины. Ночью враг в очередной раз применил дроны-камикадзе для террора мирного населения, однако и на территории страны-агрессора было неспокойно.
О главных событиях Украины, что происходит на мировой арене и ситуацию на фронте 3 марта 2025 года, 1104 дня войны, сообщает 24 Канал.
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Аналитики Deep State сообщили, что российские захватчики продвинулись в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово. В Военно-морских силах сообщили, что в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются. Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что ВСУ продвинулись в Торецке. Украинские военные имели успех в северной и центральной части города. В российской Уфе прогремели взрывы возле НПЗ. В сети публикуют кадры, на которых видно, что после взрывов вспыхнул масштабный пожар. НПЗ в Уфе атаковали дроны: смотрите видео Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечает, что Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в России. Его мощность по переработке нефти составляет около 20 миллионов тонн в год. На пути из Великобритании Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам – о "линии, с которых нельзя отступить". Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет. В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки, Российские захватчики ударили по дому в центре Харькова. Так, в результате атаки "Шахедами" в Киевском районе повреждены по меньшей мере 3 многоэтажки, пострадали 8 человек, среди которых – 7-летний ребенок.
Возле НПЗ в Уфе прогремели взрывы
– заявил президент Украины.
Россия ударила по Харькову
Аналитики Deep State сообщили, что российские захватчики продвинулись в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово.
В Военно-морских силах сообщили, что в Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются.
Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что ВСУ продвинулись в Торецке. Украинские военные имели успех в северной и центральной части города.
В российской Уфе прогремели взрывы возле НПЗ. В сети публикуют кадры, на которых видно, что после взрывов вспыхнул масштабный пожар.
НПЗ в Уфе атаковали дроны: смотрите видео
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отмечает, что Уфимский НПЗ является одним из крупнейших в России. Его мощность по переработке нефти составляет около 20 миллионов тонн в год.
На пути из Великобритании Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам – о "линии, с которых нельзя отступить".
Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет. В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки,
Российские захватчики ударили по дому в центре Харькова. Так, в результате атаки "Шахедами" в Киевском районе повреждены по меньшей мере 3 многоэтажки, пострадали 8 человек, среди которых – 7-летний ребенок.