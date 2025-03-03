Взрывы на НПЗ в Уфе, Россия ударила по дому в центре Харькова: хронология 1104 дня войны

Россия продолжает вести захватническую войну против Украины. Ночью враг в очередной раз применил дроны-камикадзе для террора мирного населения, однако и на территории страны-агрессора было неспокойно.

О главных событиях Украины, что происходит на мировой арене и ситуацию на фронте 3 марта 2025 года, 1104 дня войны, сообщает 24 Канал.

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