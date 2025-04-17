Массированная атака по Днепру, взрывы в Курске: хронология 1149 дня войны

03:22, 17 апреля

Во время атаки на Днепр россияне убили трех человек. Среди них – молодая девушка, а также женщина старшего возраста. О третьей жертве пока ничего не известно.

Сейчас известно о трех погибших и 28 пострадавших в Днепре. Зафиксированы повреждения на 10 локациях,

– сообщил заместитель городского головы Игорь Маковцев.