Массированная атака по Днепру, взрывы в Курске: хронология 1149 дня войны
Уже 1149 сутки полномасштабной войны наши военные дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 17 апреля, сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки 17 апреля
Во время атаки на Днепр россияне убили трех человек. Среди них – молодая девушка, а также женщина старшего возраста. О третьей жертве пока ничего не известно. Сейчас известно о трех погибших и 28 пострадавших в Днепре. Зафиксированы повреждения на 10 локациях, Борис Филатов рассказал, что в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники. Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, По состоянию на 01:31 количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети. В больницах города помогают раненым. В Сумах прогремел взрыв. Город атаковали "Шахеды". Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. По словам политика, это может произойти, когда будущий канцлер ознакомится с "секретной информацией".
Что известно о жертвах атаки БпЛА на Днепр
– сообщил заместитель городского головы Игорь Маковцев.
Последствия вражеской атаки по Днепру
– сказал мэр.
У Шольца надеются, что Мерц откажется от передачи Taurus Украине, –СМИ
Во время атаки на Днепр россияне убили трех человек. Среди них – молодая девушка, а также женщина старшего возраста. О третьей жертве пока ничего не известно.
Сейчас известно о трех погибших и 28 пострадавших в Днепре. Зафиксированы повреждения на 10 локациях,
Борис Филатов рассказал, что в разных районах Днепра продолжается ликвидация последствий ударов. Привлечено много тяжелой коммунальной техники.
Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия,
По состоянию на 01:31 количество пострадавших увеличилось уже до 28 – четверо из них дети. В больницах города помогают раненым.
В Сумах прогремел взрыв. Город атаковали "Шахеды".
Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. По словам политика, это может произойти, когда будущий канцлер ознакомится с "секретной информацией".