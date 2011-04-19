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24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1151 дня войны
19 апреля, 06:35
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Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1151 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1151 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 апреля, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты продвинулись к Купянску и Лиману, ВСУ – под Торецком: обзор фронта и карты ISW

06:28, 19 апреля

  • В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
05:03, 19 апреля

Обзор фронта ISW

Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях.

Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы.

04:05, 19 апреля

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы

Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях нападения "Шахедов".

  • В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняют.
  • А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что россияне атаковали областной центр, то есть город Запорожье, "Шахедами", в результате чего произошел пожар. На месте работают экстренные службы, а информация о разрушениях и пострадавших также уточняют.
01:31, 19 апреля

США готовы признать Крым российским в рамках более широкого возможного мирного соглашения, – Bloomberg

США якобы могут признать российский контроль над оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Подобная уступка является "последним сигналом" Дональда Трампа, который все еще стремится достичь прекращения огня.

До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

01:29, 19 апреля

Взрывы в Одессе

Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе.

00:56, 19 апреля

Обновленная карта DeepState

Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.
 

00:19, 19 апреля

В Сумах раздавались взрывы

Перед полуночью Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области,, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17.

Впоследствии, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 раздался повторный взрыв.


 