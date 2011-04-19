Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1151 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1151 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 апреля, сообщает 24 Канал.
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Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях. Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы. Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях нападения "Шахедов". США якобы могут признать российский контроль над оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Подобная уступка является "последним сигналом" Дональда Трампа, который все еще стремится достичь прекращения огня. До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе. Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового. Перед полуночью Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области,, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17. Впоследствии, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 раздался повторный взрыв.
Обзор фронта ISW
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы
США готовы признать Крым российским в рамках более широкого возможного мирного соглашения, – Bloomberg
Взрывы в Одессе
Обновленная карта DeepState
В Сумах раздавались взрывы
Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях.
Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы.
Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях нападения "Шахедов".
США якобы могут признать российский контроль над оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Подобная уступка является "последним сигналом" Дональда Трампа, который все еще стремится достичь прекращения огня.
До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.
Перед полуночью Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области,, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17.
Впоследствии, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 раздался повторный взрыв.