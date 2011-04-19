Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в ряде областей: хронология 1151 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1151 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 апреля, сообщает 24 Канал.

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06:28, 19 апреля В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет. 05:03, 19 апреля Обзор фронта ISW Российские войска продвинулись в направлениях Купянска, Лимана и Курахово, но без значительных успехов на других направлениях. Украинские войска преуспели на Торецком направлении, продвинувшись на северо-запад от Дружбы. 04:05, 19 апреля В Харькове и Запорожье прогремели взрывы Примерно в 4 утра почти одновременно поступила информация от властей в обеих областях о последствиях нападения "Шахедов". В частности, городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняют.

Игорь Терехов написал, что зафиксирован прилет "Шахеда" по частному сектору Киевского района. Детали уточняют. А руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что россияне атаковали областной центр, то есть город Запорожье, "Шахедами", в результате чего произошел пожар. На месте работают экстренные службы, а информация о разрушениях и пострадавших также уточняют. 01:31, 19 апреля США готовы признать Крым российским в рамках более широкого возможного мирного соглашения, – Bloomberg США якобы могут признать российский контроль над оккупированным Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Подобная уступка является "последним сигналом" Дональда Трампа, который все еще стремится достичь прекращения огня. До сих пор Владимир Путин отказывался соглашаться на предложения американского президента. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщили в Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 01:29, 19 апреля Взрывы в Одессе Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В частности, взрывы прогремели в Одессе. 00:56, 19 апреля Обновленная карта DeepState Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Враг продвинулся в Сухой Балке и возле Нового.

00:19, 19 апреля В Сумах раздавались взрывы Перед полуночью Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области,, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17. Впоследствии, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 раздался повторный взрыв.



