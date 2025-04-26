Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали несколько регионов: хронология 1158 дня войны
Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1158 дни. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Харьков утром оказался под атакой БпЛА. Терехов сообщил, что один из вражеских ударов пришелся по Шевченковскому району города. Так, по его данным, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажного дома. Там повреждены балконы и выбиты окна. Сейчас продолжается обследование места вражеского удара. Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОГА, сообщил, что враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Каменском. Вражеский беспилотник попал в жилую 9-этажку. Горят квартиры. Все службы на местах. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок. В селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи. В Днепре прогремела серия взрывов. Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. Есть информация о разбитых складских помещениях. Президент США "готов" выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это якобы может произойти, если не будут достигнуты договоренности с Украиной. Об этом пишет Time со ссылкой на источники. Российские военные атаковали Кировоградскую область ударными дронами. Серия взрывов прогремела в Кропивницком.
Сколько российских кораблей сейчас в Черном и Азовском морях
Харьков под атакой "Шахедов"
В Каменском беспилотник попал в жилую 9-этажку
На Кировоградщине российский БпЛА повредил башню мобильной связи
Пострадавших, к счастью, нет.
Детали об ударе по Кропивницкому
Трамп может выйти из мирных переговоров, в Times назвали условие
В Кропивницком прогремела серия взрывов
Харьков утром оказался под атакой БпЛА. Терехов сообщил, что один из вражеских ударов пришелся по Шевченковскому району города.
Так, по его данным, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажного дома. Там повреждены балконы и выбиты окна. Сейчас продолжается обследование места вражеского удара.
Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОГА, сообщил, что враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Каменском.
Вражеский беспилотник попал в жилую 9-этажку. Горят квартиры. Все службы на местах.
Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них – ребенок.
В селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи.
В Днепре прогремела серия взрывов.
Кропивницкий пережил очередную вражескую дроновую атаку. Есть информация о разбитых складских помещениях.
Президент США "готов" выйти из переговоров по завершению войны "уже на следующей неделе". Это якобы может произойти, если не будут достигнуты договоренности с Украиной.
Об этом пишет Time со ссылкой на источники.
Российские военные атаковали Кировоградскую область ударными дронами. Серия взрывов прогремела в Кропивницком.