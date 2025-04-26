Россия запускала "Шахеды", дроны атаковали несколько регионов: хронология 1158 дня войны

Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1158 дни. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды", на Юг летели ракеты: какие области под угрозой удара