Продвижение врага на фронте, пакет военной помощи от Германии: хронология 1170 дня войны
Уже 1170 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.
Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 8 мая, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Молниеносная операция на Покровском направлении: воины НГУ отбили позицию у россиян
В целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро. В новый пакет помощи вошли: Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение. Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке,
Германия передала Украине большой пакет военной помощи
Обновление карты DeepState
– написали в DeepState.
В целом Германия уже предоставила или планирует предоставить военную помощь Украине на сумму около 28 миллиардов евро.
В новый пакет помощи вошли:
Также в пакет вошли стрелковое оружие, средства наблюдения, медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников, водолазные скутеры и другое вооружение.
Враг продвинулся в Новооленовке, Александрополе и Леонидовке,