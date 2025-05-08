Продвижение врага на фронте, пакет военной помощи от Германии: хронология 1170 дня войны

Уже 1170 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор российским войскам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки вражеских сил с воздуха.

Какая ситуация на фронте сегодня, последствия российских атак и главные новости 8 мая, сообщает 24 Канал.

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