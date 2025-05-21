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24 Канал Новости Украины Нічна атака "Шахедами", вибухи в низці областей: хронологія 1183 дня війни
21 мая, 06:24
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Ночная атака "Шахедами", взрывы в ряде областей: хронология 1183 дня войны

Ирина Марцияш

Уже 1183 сутки полномасштабной войны ВСУ дают отпор оккупантам. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают вражеские атаки с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 21 мая, сообщает 24 Канал.

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05:40, 21 мая

"Шахеды" атаковали Сумы

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что пострадали 2 предприятия на территории города.

Так, враг атаковал два предприятия на территории города ударными БпЛА типа “Шахед”.

По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

03:42, 21 мая

Взрывы прогремели в Киеве.

03:38, 21 мая

Взрывы в Сумах

В 03:33 местные СМИ начали писать, что в Сумах люди услышали взрывы. Более того, в части города пропал свет.

02:28, 21 мая

Взрывы в Харькове

Харьковская область подверглась атаке ударных БпЛА ночью 21 мая. В городе раздавались взрывы.

02:06, 21 мая

Трамп просил Путина предложить Украине и Европе то, с чем они могут согласиться, – Axios

Во время телефонного разговора Дональд Трамп просил Владимира Путина, чтобы тот выступил с предложением о мире, которую Украина и европейцы не отвергнут сразу. Президент США также хочет, чтобы Киев и Москва провели двусторонним прямые переговоры.

Об этом сообщает издание Axios, которому информацию предоставили осведомленные источники.

00:11, 21 мая

Тульскую область России атакуют дроны

В Тульской области прогремели взрывы. Как сообщили россияне, громко было в небе в городе Алексин. Власти Тульской области отметили, что система ПВО якобы сбивает дроны.