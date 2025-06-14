Атака по Запорожью, взрывы в ряде регионов России: хронология 1207 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1207 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки врага с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 июня, сообщает 24 Канал.
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Ночью 14 июня в Ставропольском крае зафиксировали пролет 7 беспилотников. По предварительной информации, беспилотники атакуют химический завод в городе Невинномысск. Местные жители рассказали, что услышали сирену воздушной опасности, а тогда примерно 10 взрывов. Также ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Повреждений и пострадавших вроде бы нет. Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов. Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. Произошли пожары, На местах атак работают экстренные службы. Согласно отчету Института изучения войны, российские войска за последние сутки продвинулись на 4 направлениях: в Сумской области, возле Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении. Украинские войска имели успехи на Торецком направлении, отбив позиции в Дилиевке и Александро-Калиновом. По состоянию на 10 часов вечера 13 июня в течение суток произошло 175 боевых столкновений.
Россияне жалуются на атаки беспилотников
Враг атаковал Запорожье
– заявил глава ОГА Федоров.
Ночью 14 июня в Ставропольском крае зафиксировали пролет 7 беспилотников. По предварительной информации, беспилотники атакуют химический завод в городе Невинномысск.
Местные жители рассказали, что услышали сирену воздушной опасности, а тогда примерно 10 взрывов.
Также ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Повреждений и пострадавших вроде бы нет.
Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов. Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. Произошли пожары,
На местах атак работают экстренные службы.
Согласно отчету Института изучения войны, российские войска за последние сутки продвинулись на 4 направлениях: в Сумской области, возле Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении.
Украинские войска имели успехи на Торецком направлении, отбив позиции в Дилиевке и Александро-Калиновом.
По состоянию на 10 часов вечера 13 июня в течение суток произошло 175 боевых столкновений.