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24 Канал Новости Украины Атака по Запорожью, взрывы в ряде регионов России: хронология 1207 дня войны
14 июня, 06:23
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Атака по Запорожью, взрывы в ряде регионов России: хронология 1207 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1207 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки врага с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 июня, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россияне продвинулись на 4 направлениях, а ВСУ – на одном: обзор фронта и карты от ISW

 

06:19, 14 июня

  • В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
     
05:19, 14 июня

Россияне жалуются на атаки беспилотников

Ночью 14 июня в Ставропольском крае зафиксировали пролет 7 беспилотников. По предварительной информации, беспилотники атакуют химический завод в городе Невинномысск.

Местные жители рассказали, что услышали сирену воздушной опасности, а тогда примерно 10 взрывов.

Также ночью БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Повреждений и пострадавших вроде бы нет.

04:27, 14 июня

Враг атаковал Запорожье

Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов. Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. Произошли пожары,
– заявил глава ОГА Федоров.

На местах атак работают экстренные службы.

02:42, 14 июня

Согласно отчету Института изучения войны, российские войска за последние сутки продвинулись на 4 направлениях: в Сумской области, возле Часового Яра, Большой Новоселки и на Покровском направлении.

Украинские войска имели успехи на Торецком направлении, отбив позиции в Дилиевке и Александро-Калиновом.

00:15, 14 июня

По состоянию на 10 часов вечера 13 июня в течение суток произошло 175 боевых столкновений.