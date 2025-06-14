Атака по Запорожью, взрывы в ряде регионов России: хронология 1207 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1207 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор противнику по всей линии фронта, а силы ПВО отражают атаки врага с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 14 июня, сообщает 24 Канал.

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