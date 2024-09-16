Враги атаковали Киевщину и Хмельнитчину: хронология 936 дня войны
Россия продолжает попытки захватить Украину, однако украинские военные отражают наступление врага. Также наши бойцы также проводят операцию на Курском направлении.
Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Россияне атаковали Хмельницкую область, там раздавались взрывы. Второй раз мониторы сообщали о "Шахеде", который двигался к Староконстантинову. На Киевщине раздавались взрывы, ведь Россия атаковала регион "Шахедами". В ОВА заверили, что в области работала ПВО.
Второй раз в Хмельницкой области прогремели взрывы
Киев и область атаковали дроны: работала ПВО
Россияне атаковали Хмельницкую область, там раздавались взрывы.
Второй раз мониторы сообщали о "Шахеде", который двигался к Староконстантинову.
На Киевщине раздавались взрывы, ведь Россия атаковала регион "Шахедами". В ОВА заверили, что в области работала ПВО.