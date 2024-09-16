Враги атаковали Киевщину и Хмельнитчину: хронология 936 дня войны

Россия продолжает попытки захватить Украину, однако украинские военные отражают наступление врага. Также наши бойцы также проводят операцию на Курском направлении.

Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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