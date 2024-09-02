Россия цинично обстреляла Киев, громко в Белгороде: хронология 922 дня войны
Россия продолжает воевать с Украиной, бросая все новые силы и технику на фронт. Однако ВСУ сдерживают нашествие врага и наносят ему потери.
Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Дроны атаковали Полтавщину. Глава Полтавской ОВА рассказал, что ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, никто не пострадал, По его словам, обломки беспилотника повредили административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области. Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов. Потери врага в технике: Российские захватчики ударили по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами". В частности, враг: Над Киевщиной сбили более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник. Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, в Днепре, Харькове и Полтаве. Также враг атаковал Киев и Киевскую область – там работала ПВО.
На Полтавщине обломки "Шахеда" повредили один из заводов
– заявил Филипп Пронин.
Потери врага
Россия атаковала Киев ракетами
Дроны атаковали Полтавщину. Глава Полтавской ОВА рассказал, что ПВО отработала по вражеским целям.
К счастью, никто не пострадал,
По его словам, обломки беспилотника повредили административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области.
Только за последние сутки оккупанты потеряли на фронте 1300 единиц личного состава, с 24 февраля 2022 года – 617 600 бойцов.
Потери врага в технике:
Российские захватчики ударили по Киеву ракетами, баллистикой из КНДР и "Шахедами". В частности, враг:
Над Киевщиной сбили более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических и ударный беспилотник.
Взрывы ночью раздавались на Днепропетровщине, в Днепре, Харькове и Полтаве.
Также враг атаковал Киев и Киевскую область – там работала ПВО.