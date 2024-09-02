Россия цинично обстреляла Киев, громко в Белгороде: хронология 922 дня войны

Россия продолжает воевать с Украиной, бросая все новые силы и технику на фронт. Однако ВСУ сдерживают нашествие врага и наносят ему потери.

Какая ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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