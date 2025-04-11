В Великобритании считают, что 2025-й – критический год для войны в Украине

11 апреля проходит очередное заседание "Рамштайн" в Брюсселе. Министр обороны Великобритании Джон Гили сделал заявление об Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Почему 2025 год – критический для Украины

Интересно, что Пит Хэгсет все же участвует во встрече. Ранее сообщалось, что Америка не только не будет председательствовать на "Рамштайн", но и вообще пропустит заседание впервые за 26 таких мероприятий.

Во время выступления перед членами Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Гили высказался за продолжение поддержки нашего государства.

2025 год является критическим для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе, и мы стоим с вами в мире,

– сказал он.

А потому следует посмотреть, что партнеры могут дать Киеву.

"Наша задача как министров обороны – передать срочную военную помощь украинским бойцам. Сегодня мы пообещаем еще миллиарды", – пообещал министр.

В этот день стало известно, что Германия передаст Украине еще 4 системы ПВО IRIS-T и 30 ракет для Patriot.