Поддержал только папа, – 21-летняя военная рассказала, как присоединилась к ВСУ и "боевое крещение"
- 21-летняя Дарья добровольно присоединилась к ВСУ в 2024 году, несмотря на сопротивление родных, мотивированной примером старшего брата.
- Ее первый боевой выезд состоялся в декабре 2024 года, что было для нее тяжелым и страшным опытом из-за неизвестности ситуации.
21-летняя Дарья добровольно ушла на фронт, несмотря на сопротивление родных. Ее "боевое крещение" прошло на Курщине, а мотивацией стать в ряды ВСУ стал старший брат, который также служит.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала военнослужащая Дарья с позывным "Анаконда".
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Как военная приняла решение пойти в армию
Дарья рассказала, что добровольно присоединилась в ряды ВСУ в 2024 году.
В 2024 году я долго думала и однажды утром сказала себе, что иду в ВСУ. Мотивацией стало то, что мой старший брат тоже служит здесь. Поэтому я пошла за ним,
– поделилась военная.
Впрочем, сам брат был категорически против. Дарья рассказывает, что из-за этого они долго ссорились, но в конце концов она все равно сделала свой выбор. В семье поддержал ее только папа – другие пытались отказать.
Несмотря на то, что она уже длительное время на службе, родные до сих пор не могут смириться с этим, однако они пытаются.
Каким было "боевое крещение" Дарьи
Первый боевой выезд для Дарьи состоялся в декабре 2024 года – на территорию Курской области.
Накануне выезда я постоянно спрашивала ребят что это и как это, что делать, как происходит заезд, как работать, как уехать. Но на самом деле оказалось оно не так, как я думала – намного тяжелее и даже страшно,
– поделилась Дарья.
Она отмечает, что было страшно, ведь "ты едешь и не знаешь куда и не знаешь, как оно все будет". По ее словам, самое тяжелое – это заезд на позиции и выезд, потому что неизвестно, что ожидает.
"Доедешь или не доедешь – неизвестно. Помню только страх", – отмечает военная.