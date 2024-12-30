Продвижение России в Запорожье, атака "Шахедов": хронология 1041 дня полномасштабной войны
Российские захватчики и в дальнейшем продолжают террор украинских городов, обстреливая их дронами и ракетами. Враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей страны.
Какие основные события происходили на поле боя, политической и международной аренах 30 декабря, рассказывает 24 Канал.
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Через приложение Армия+ с 15 ноября разрешено подавать рапорты на смену места службы. По данным института изучения войны, российская армия 29 декабря продолжила наступление и продвинулась в Покровске. Геолокационные кадры свидетельствуют, что оккупанты продвинулись в промышленном секторе на восточной окраине Песчаного и на восток к Новоелизаветовке. Оккупанты недавно продвинулись и продолжили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что россияне продвинулись к центру Каменского. Около 29 декабря Россия запустила "Шахеды" по Украине. Враг атаковал восточные и южные регионы в несколько волн.
Через приложение Армия+ уже согласовано более 5 тысяч рапортов на перевод, – Зеленский
Функция пока доступна только для Национальной гвардии, но впоследствии станет доступной и для пограничников. По словам украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 29 декабря уже согласовали более 5 тысяч рапортов на перевод.
Где Россия имела успех на фронте: обзор ISW
Атака "Шахедами" в ночь на 30 декабря
Через приложение Армия+ с 15 ноября разрешено подавать рапорты на смену места службы.
По данным института изучения войны, российская армия 29 декабря продолжила наступление и продвинулась в Покровске. Геолокационные кадры свидетельствуют, что оккупанты продвинулись в промышленном секторе на восточной окраине Песчаного и на восток к Новоелизаветовке.
Оккупанты недавно продвинулись и продолжили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что россияне продвинулись к центру Каменского.
Около 29 декабря Россия запустила "Шахеды" по Украине. Враг атаковал восточные и южные регионы в несколько волн.