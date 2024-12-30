Продвижение России в Запорожье, атака "Шахедов": хронология 1041 дня полномасштабной войны

06:10, 30 декабря

По данным института изучения войны, российская армия 29 декабря продолжила наступление и продвинулась в Покровске. Геолокационные кадры свидетельствуют, что оккупанты продвинулись в промышленном секторе на восточной окраине Песчаного и на восток к Новоелизаветовке.

Оккупанты недавно продвинулись и продолжили наступление в Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 декабря, показывают, что россияне продвинулись к центру Каменского.