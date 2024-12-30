Які основні події відбувалися на полі бою, політичній та міжнародній аренах 30 грудня, розповідає 24 Канал.
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Через застосунок Армія+ вже погоджено понад 5 тисяч рапортів на переведення, – Зеленський
Через застосунок Армія+ з 15 листопада дозволено подавати рапорти на зміну місця служби.
Функція наразі доступна лише для Національної гвардії, але згодом стане доступною і для прикордонників. За словами українського президента Володимира Зеленського, станом на 29 грудня вже погодили понад 5 тисяч рапортів на переведення.
Де Росія мала успіх на фронті: огляд ISW
За даними інституту вивчення війни, російська армія 29 грудня продовжила наступ та просунулася в Покровську. Геолокаційні кадри свідчать, що окупанти просунулися в промисловому секторі на східній околиці Піщаного та на схід до Новоєлизаветівки.
Окупанти нещодавно просунулися і продовжили наступ у Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що росіяни просунулися до центру Кам'янського.
Атака "Шахедами" у ніч 30 грудня
Близько 29 грудня Росія запустила "Шахеди" по Україні. Ворог атакував східні та південні регіони у декілька хвиль.