Взрывы на Волыни и Хмельнитчине, работала ПВО: хронология 636 дня войны
Кремль не отказался от своих захватнических планов. Однако наши военные выбивают врага из нашей земли.
Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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После полуночи в Хмельницкой, Волынской и Ровенской области прогремели взрывы. В сети писали, что работала ПВО, которая сбивала вражескую дрону-камикадзе. Глава Минобороны США Ллойд Остин записал обращение из центра Киева – с Софийской площади. Министр заверил, что: Я здесь, на киевской земле, где только что завершил день здоровой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной и мы будем с ними на долгий период. Это сражение имеет значение для свободного мира, Россия запустила "Шахед" по территории Украины. "Красными" были Волынская, Черновицкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская и другие области. По меньшей мере, на Хмельнитчине работала ПВО. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что приезд главы Пентагона Ллойда Остина свидетельствует, что поддержка Украины со стороны США останется непреклонной и долгосрочной. В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что он рассказал о ситуации на фронте. Кроме того, военные:
Взрывы на Хмельнитчине и Волыни
Остин записал обращение из Киева
– подчеркнул он.
Россия атаковала "Шахедами"
Залужный и Умеров рассказали о встрече с Остином
После полуночи в Хмельницкой, Волынской и Ровенской области прогремели взрывы. В сети писали, что работала ПВО, которая сбивала вражескую дрону-камикадзе.
Глава Минобороны США Ллойд Остин записал обращение из центра Киева – с Софийской площади. Министр заверил, что:
Я здесь, на киевской земле, где только что завершил день здоровой дискуссии с украинскими лидерами и послал важный сигнал: США стоят с Украиной и мы будем с ними на долгий период. Это сражение имеет значение для свободного мира,
Россия запустила "Шахед" по территории Украины. "Красными" были Волынская, Черновицкая, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Киевская и другие области. По меньшей мере, на Хмельнитчине работала ПВО.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что приезд главы Пентагона Ллойда Остина свидетельствует, что поддержка Украины со стороны США останется непреклонной и долгосрочной.
В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что он рассказал о ситуации на фронте. Кроме того, военные: