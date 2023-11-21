Взрывы на Волыни и Хмельнитчине, работала ПВО: хронология 636 дня войны

Кремль не отказался от своих захватнических планов. Однако наши военные выбивают врага из нашей земли.

Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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