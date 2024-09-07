Россия атаковала Украину дронами, у врагов детонирует состав боеприпасов: хронология 927 войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные сдерживают нашествие врага. На днях наши военные заявили, что остановили продвижение врага возле Нью-Йорка и Торецка.

Какова ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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