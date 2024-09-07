Россия атаковала Украину дронами, у врагов детонирует состав боеприпасов: хронология 927 войны

7 сентября 2024, 06:23
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Автор: Диана Квасневская

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако наши военные сдерживают нашествие врага. На днях наши военные заявили, что остановили продвижение врага возле Нью-Йорка и Торецка.

Какова ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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04:40, 07 сентября

Под Воронежем может детонировать склад с боеприпасами после прилета

В Воронежской области России были раздались громкие взрывы. Вероятно, после прилета беспилотника в регионе детонирует склад с боеприпасами.

Местный губернатор традиционно заявил о "работе ПВО", однако, мол, обломки упали. Мониторинговые сообщества пишут, что дрон попал в склад с оружием.

04:33, 07 сентября

В течение ночи в результате атаки беспилотников взрывы раздавались в Николаеве, Киевской области, а также в Хмельницкой, Винницкой области.

Впоследствии ПВО работала в Киеве, писали о падении обломков.