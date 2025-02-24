Как изменилась ситуация на фронте за 3 года войны: анализ BBC

Война в Украине продолжается уже три года после полномасштабного вторжения России, и ситуация на фронте изменилась. Российские войска расширили территорию контроля на востоке, но украинские силы активно отражают наступления и осуществляют контрнаступления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. За последний год Украина сумела не только удержать стратегические позиции, но и перейти в наступление на российские территории.

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Изменения на фронте за три года

Российские войска постепенно расширяли свои территории, в основном на востоке страны, но украинские силы активно тормозили наступление и даже осуществили контрнаступление на территории России.

С изменением стратегической ситуации, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам, зато дипломатические дебаты по мирному соглашению между Украиной, Россией и международными партнерами только усиливаются. Вопрос территориальной целостности и возвращения оккупированных территорий остаются спорными.

Украинские контрнаступления и российское наступление / Фото BBC

Российские войска не прекращают наступления на востоке Украины, постепенно продвигаясь через Донбасс, однако тактика украинских сил, которая сочетает использование беспилотников и сухопутных войск, замедляет этот процесс.

Российские войска не смогли быстро захватить ключевые города на востоке, такие как Авдеевка, и даже в условиях полного разрушения региона не смогли осуществить стратегический прорыв. Отмечаются большие потери среди российских военных – за последний год их потери превысили 70 000 человек, а бои стали еще более жесткими.

Харьков и север: борьба за территории

Параллельно с наступлением на востоке, Россия попыталась расширить зону контроля на севере Украины, пересекая границу к северу от Харькова в мае 2024 года. Это вызвало волну эмиграции среди мирных жителей и несколько месяцев боевых действий.

Однако украинские войска, получив поддержку западных партнеров, выстояли и смогли отстоять Харьков, оставив его вне зоны досягаемости российской артиллерии.

Обмен территориями и мирные переговоры

Вопрос о возможности обмена территориями для достижения мира остается актуальным. Владимир Зеленский поднял вопрос о возможности обмена частью территорий на новые земли, захваченные в рамках контрнаступления, в частности в Курской области России.

Однако предложение, озвученное президентом Украины, было отвергнуто Кремлем как "невозможное".

Мирные перспективы и реакция международного сообщества

Большие дипломатические споры продолжаются, и представители международного сообщества, в частности США и Европа, продолжают предлагать различные пути для завершения конфликта.

Дональд Трамп заявил, что Путин готов к переговорам, однако вопрос будущего границы и территориальной целостности Украины остаются основными препятствиями для заключения мирного соглашения.

Между тем украинские войска продолжают борьбу на востоке и юге, по возможности пытаясь вернуть контроль над захваченными территориями.