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24 Канал Новости Украины Просування окупантів на фронті, атака дронами й ракетами: хронологія 1217 дня війни
24 июня, 06:49
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Продвижение оккупантов на фронте, атака дронами и ракетами: хронология 1217 дня войны

Анастасия Диденко

Россияне на 1217 день полномасштабной войны не прекращают попыток наступления. ВСУ держат оборону, а силы ПВО противостоят массированным воздушным ударам.

Бои на фронте, удары по украинским городам, очередные преступления оккупантов и что произошло за сутки – рассказывает 24 Канал.

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Что случилось за сутки

06:20, 24 июня

Россияне продвинулись на фронте

ВСУ освободили село Андреевка на Сумщине и продвинулись на север от Кондратовки.

В то же время российские войска достигли некоторого продвижения на нескольких направлениях на Востоке. В частности, на Новопавловском направлении, на Покровском направлении, в направлении Боровой и на Купянском направлении.