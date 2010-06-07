Самая массированная атака на Харьков: хронология 1200 дня войны

Полномасштабная война с Россией продолжается уже 1200 дней. Российские войска не прекращают наносить террористические удары по мирным городам Украины и пытаются захватить все больше украинских территорий.

О главных событиях 7 июня, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и международные достижения – читайте в хронологии 24 Канала.

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