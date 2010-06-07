Самая массированная атака на Харьков: хронология 1200 дня войны
Полномасштабная война с Россией продолжается уже 1200 дней. Российские войска не прекращают наносить террористические удары по мирным городам Украины и пытаются захватить все больше украинских территорий.
О главных событиях 7 июня, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и международные достижения – читайте в хронологии 24 Канала.
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Днепропетровщину. В небе над областью сбили 6 вражеских ракет и 27 БпЛА. Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении, Он добавил, что в городе также повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Одна машина занялась, еще 3 – побиты. Также в многоэтажках разбиты окна – продолжается обследование. Ночью один из российских дронов попал в многоэтажку в центре Харькова, там вспыхнули квартиры с 6 по 9 этажи. Сообщалось, что под завалами в квартирах могут находиться люди. В ГСЧС рассказали, что они ищут женщину, которая живет на восьмом этаже. Она подавала признаки жизни, поэтому к ней пытались как можно быстрее добраться. Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме, деблокировали. К счастью, она выжила, медики оказывают ей всю необходимую помощь. По подсчетам Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков более 50 "Шахедами", 4 КАБами и 1 ракетой.
Потери врага
Россияне нанесли комбинированный удар по Днепру
– сообщил глава ОВА.
В Харькове из-под завалов достали женщину
Россияне нанесли самый массированный удар по Харькову
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 7 июня россияне совершили комбинированную атаку на Днепропетровщину. В небе над областью сбили 6 вражеских ракет и 27 БпЛА.
Впрочем, есть и последствия вражеской агрессии. В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении,
Он добавил, что в городе также повреждена инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Одна машина занялась, еще 3 – побиты. Также в многоэтажках разбиты окна – продолжается обследование.
Ночью один из российских дронов попал в многоэтажку в центре Харькова, там вспыхнули квартиры с 6 по 9 этажи. Сообщалось, что под завалами в квартирах могут находиться люди.
В ГСЧС рассказали, что они ищут женщину, которая живет на восьмом этаже. Она подавала признаки жизни, поэтому к ней пытались как можно быстрее добраться.
Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что женщину, которая находилась под завалами в многоэтажном доме, деблокировали.
К счастью, она выжила, медики оказывают ей всю необходимую помощь.
По подсчетам Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков более 50 "Шахедами", 4 КАБами и 1 ракетой.