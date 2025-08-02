Дроны массово атаковали Россию и Крым: хронология 1256 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1256 сутки. Россия продолжает терроризировать мирное население и не прекращает попыток оккупировать все больше украинских территорий.
О главных событиях 7 июня, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, политические новости и достижения на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: Рязань, Новокуйбышевск и Феодосия оказались под атакой БпЛА в ночь на 2 августа. Вероятно, целями атаки стали российские НПЗ и нефтебазы. В городе Пенза дроны могли атаковать стратегически важные объекты ВПК, в частности заводы "Электроприбор" и "Радиозавод". Известно, что "Электроприбор" специализируется на средствах криптозащиты, оборудовании для цифровых сетей в военных системах, а "Радиозавод" на изготовлении средств связи для армии. Президент США во время общения с журналистами заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне. По его словам, он должен был быть осторожным и отправить две атомные субмарины в определенные районы. Это решение он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной. Речь идет об угрозах заместителя председателя Совета безопасности России Медведева относительно возможного конфликта.
Потери России по состоянию на 2 августа
В Рязани, Феодосии и Новокуйбышевске, вероятно, горят НПЗ и нефтебазы
Дроны атаковали предприятия ВПК России в Пензе
Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с Россией
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
Рязань, Новокуйбышевск и Феодосия оказались под атакой БпЛА в ночь на 2 августа.
Вероятно, целями атаки стали российские НПЗ и нефтебазы.
В городе Пенза дроны могли атаковать стратегически важные объекты ВПК, в частности заводы "Электроприбор" и "Радиозавод".
Известно, что "Электроприбор" специализируется на средствах криптозащиты, оборудовании для цифровых сетей в военных системах, а "Радиозавод" на изготовлении средств связи для армии.
Президент США во время общения с журналистами заявил, что его страна полностью готова к ядерной войне. По его словам, он должен был быть осторожным и отправить две атомные субмарины в определенные районы.
Это решение он объяснил тем, что в сторону США "была высказана угроза", которую в Вашингтоне считают неуместной. Речь идет об угрозах заместителя председателя Совета безопасности России Медведева относительно возможного конфликта.