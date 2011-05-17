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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в ряде областей: хронология войны 1179 дня войны
17 мая, 06:27
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Атака "Шахедами" по Украине, взрывы в ряде областей: хронология 1179 дня войны

Ирина Марцияш

Украина храбро противостоит полномасштабной агрессии России уже 1179 дни. Кремль и его войско не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Силы обороны дают мощный отпор оккупационной армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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05:05, 17 мая

Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях.

02:47, 17 мая

У нас хорошие взаимоотношения, мы заключим сделку, – Трамп о разговоре с Путиным

По его словам, именно он способен быстро завершить войну, ведь имеет "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

Я всегда считал, что без меня ее не может быть, потому что никакого соглашения не будет. Есть много ненависти с обеих сторон. Но я имею очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы достигнем договоренности. Мы должны встретиться. И, думаю, мы это скоро запланируем, потому что я устал, что кто-то другой ездит и что-то решает,
– заявил Трамп.

02:31, 17 мая

Взрывы прогремели в Одесской области. Несколько групп "Шахедов" атаковали область.

01:51, 17 мая

СМИ назвали требования России на переговорах с Украиной в Стамбуле

По данным СМИ, российская сторона, которую возглавлял помощник Путина Владимир Мединский, поставила условия, которые Киев назвал неприемлемыми. Москва требует, чтобы:

  • Украина отказалась от вступления в НАТО, получила нейтральный статус и запретила размещение иностранных военных или оружия массового поражения на своей территории;
  • Киев снял все претензии на выплату репараций за войну;
  • Украина согласилась с потерей Крыма, Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, даже если РФ не контролирует эти регионы полностью;
  • ВСУ должны вывести войска из всех пяти регионов, которые Кремль хочет видеть "капитуляция под видом мира своими";
  • Украина "должна прекратить националистическую пропаганду" и "обеспечить права русскоязычных" – якобы по европейским стандартам.

Как пишет Bloomberg, Кремль заявил, что Путин согласится на прекращение огня лишь после полного вывода украинских войск с оккупированных территорий и международного признания их "российскими".

Официально Киев категорически отверг эти требования. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что ни одно из предложений России не может быть основой для мира, а переговоры доказали – Москва стремится не к урегулированию, а капитуляции Украины.

Единственным результатом встречи стала договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000", который может состояться уже в ближайшее время.